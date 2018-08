Governo avança para fase de projecto do armazém de substâncias perigosas no Cotai

O Governo vai avançar para a fase de projecto do depósito e armazém de substâncias perigosas no Cotai, após ter sido aprovada a planta de condições urbanísticas, anunciou ontem Raimundo do Rosário. Em reacção às declarações do secretário para os Transportes e Obras Públicas, os moradores de Seac Pai Van convocaram uma assembleia para 12 de Agosto, revelou ao PONTO FINAL a porta-voz dos residentes.

Catarina Vila Nova

O depósito e armazém de substâncias perigosas projectado para o Cotai vai entrar na fase de projecto, anunciou ontem Raimundo do Rosário, à margem da inauguração da Estação Postal do Fai Chi Kei. No entanto, após explicar todo o procedimento que antecedeu esta tomada de decisão, o secretário para os Transportes e Obras Públicas respondeu, quando questionado sobre a possibilidade do projecto ser retirado, que “até as leis se podem mudar, tudo se pode mudar”. Por não ver nas palavras do governante nenhuma intenção de alterar a localização do armazém, Edith Mak, porta-voz dos moradores de Seac Pai Van, revelou ao PONTO FINAL ter sido convocada uma assembleia dos residentes daquela zona para 12 de Agosto.

Em declarações aos jornalistas, Raimundo do Rosário explicou que, uma vez concluída e aprovada a planta de condições urbanísticas (PCU) do armazém pelo Conselho do Planeamento Urbanístico (CPU), no passado dia 18 de Julho, o próximo passo é avançar para a fase de projecto. “Neste caso concreto a PCU já foi feita, foi sujeita a consulta pública como todas as PCU são, já foi apresentada no CPU, foi discutida e agora vamos iniciar a fase de projecto”, detalhou o governante. Contudo, questionado sobre a possibilidade do plano ser revogado – à semelhança do que aconteceu com o crematório – o secretário apenas disse que “até as leis se podem mudar, tudo se pode mudar”.

Apesar da petição com quase 7.500 assinaturas contra a localização deste armazém no Cotai ter sido entregue ao Chefe do Executivo apenas na terça-feira, as declarações de Raimundo do Rosário motivaram os residentes de Seac Pai Van a convocar uma assembleia para discutir as acções futuras. “[O secretário] não revelou qualquer chance de retirar o plano e indicou que o plano vai continuar. Com base nisto, nós não entendemos que o departamento tenha uma reacção positiva à nossa petição”, considerou Edith Mak, em declarações ao PONTO FINAL. “Em resposta às opiniões do senhor Rosário nós vamos organizar uma assembleia para juntar a comunidade de Seac Pai Van e aumentar a consciência do Governo”, revelou a porta-voz, ameaçando “tomar acções futuras se necessário”.

Sem detalhar que “acções futuras” são estas que os moradores se preparam para tomar, Edith Mak explicou que, por enquanto, está apenas pensada a assembleia de moradores, para o próximo dia 12 de Agosto. “Nós vamos organizar esta assembleia porque ainda não recebemos uma resposta satisfatória do Governo e também em resposta às opiniões do senhor Rosário”, explicou a porta-voz. “Nós vamos tomar acções futuras após esta assembleia porque ainda estamos à espera da resposta do Chefe do Executivo à nossa petição”, garantiu.

Em relação às quatro opiniões apresentadas durante a consulta pública das duas plantas de condições urbanísticas do depósito e armazém de substâncias perigosas, Edith Mak não as considera como sendo “apropriadas ou representativas”. “Nós achamos que o Governo não se deve basear nessas opiniões para nos representar. Se essas opiniões realmente nos representam então nós excedemos bastante em número porque recebemos quase 7.500 assinaturas contra isto”, apontou a porta-voz. A mesma responsável disse ainda que os moradores não tiveram conhecimento da realização da consulta pública a estas duas plantas de condições urbanísticas.