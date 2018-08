DSEJ alerta para jogos nocivos na internet

A Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) lançou um alerta aos jovens e crianças sobre alguns jogos nocivos que circulam na internet que poderão ser prejudiciais para a sua saúde física e mental.

A DSEJ diz já ter entrado em contacto com os serviços envolvidos e fornecedores de serviços de internet locais para que se faça um trabalho em conjunto sobre esse tipo de jogos no território. As autoridades comunicaram com grupos de gestão de crises escolares e instituições de serviços de aconselhamento aos alunos, pedindo-lhes que estejam mais atentos aos alunos.

Todos os sectores da sociedade devem tratar seriamente este tipo de situações que prejudiquem a saúde das crianças, pede a DSEJ, sublinhando que caso se identifiquem estas situações, devem ser denunciadas à polícia imediatamente.

A DSEJ acrescenta que, até ao momento, não recebeu qualquer pedido de ajuda em casos relacionados com estes jogos na internet.