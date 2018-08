Arguidos e queixosos vão poder ouvir gravações captadas dentro dos táxis

Em caso de infracções administrativas ao regime do táxis, tanto os arguidos como os queixosos vão ter direito a ouvir as gravações sonoras captadas dentro dos veículos. Estes registos terão que ser armazenados por 90 dias, com a 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa a considerar este período excessivo, pedindo a sua redução.

Catarina Vila Nova

Os arguidos e os queixosos de infracções administrativas ao Regime Jurídico do Transporte de Passageiros em Automóveis Ligeiros de Aluguer terão direito a ouvir as gravações captadas dentro dos táxis, anunciou ontem Vong Hin Fai, presidente da 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL). Os deputados sugeriram ao Governo a redução do período de conservação das informações – fixado na proposta inicial em 90 dias – que apenas poderão ser consultadas com autorização do director da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT).

“O infractor, como consta na proposta de lei, tem o direito a ouvir novamente os registos sonoros e ouvir esses registos não deve ser apenas o direito do arguido mas também dos restantes interessados, por exemplo, os passageiros”, considerou Vong Hin Fai, acrescentando que os passageiros “também vão poder ter direito de ouvir os registos sonoros gravados dentro do veículo”. De acordo com a proposta de lei, cabe ao director da DSAT autorizar a audição dos registos sonoros, sendo que qualquer acesso indevido ou ilegal está sujeito a uma multa de 30 mil patacas.

A proposta inicial do Governo estabelece que os registos sonoros devem ser conservados por 90 dias, após o qual devem ser sujeitos a “destruição imediata”. A duração deste período levou os deputados a questionar se não será excessivo, por entenderem que, em caso de litígio, a vítima não levará tanto tempo a apresentar queixa. “Um turista, depois de regressar ao seu país de origem, basta enviar ou e-mail ou fazer uma chamada telefónica para apresentar queixa. Não é necessário um período tão longo de 90 dias”, apontou Vong Hin Fai, pedindo uma duração mais “razoável”. Segundo o deputado, o Governo respondeu que “provavelmente” esse período vai ser encurtado. “Se vai ser 60 dias ou 30 dias isso terá a ver com o equipamento de gravação e com o factor de apresentação de queixa”, explicou.

Com havia já sido estabelecido, as gravações sonoras serão armazenadas numa espécie de caixa negra, semelhante às que são utilizadas nos aviões, sendo que as informações nela contidas apenas podem ser acedidas com autorização do director da DSAT. Na eventualidade da destruição do aparelho, a comissão antecipa problemas, uma vez que apenas o titular da licença de táxi poderá apresentar queixa, por ser ele o proprietário da caixa negra. “Alertámos o Governo para esse facto. Aqui [na proposta de lei] não há muita referencia sobre a forma como podemos garantir essa segurança”, apontou Vong Hin Fai. “Se o titular da licença – que é o proprietário desse equipamento – não apresentar uma queixa, não há possibilidade de apurar a responsabilidade da destruição”, alertou o deputado, sublinhando a necessidade de “regulamentar para impedir a destruição dos registos”.

Em relação ao pessoal de fiscalização da DSAT e aos agentes do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) terem poder de autoridade pública quando forem vítimas de infracções administrativas – um ponto que causou alguma confusão entre os deputados na última reunião com o Governo – Vong Hin Fai explicou que o Executivo vai estudar a possibilidade de incluir uma ressalva neste artigo para clarificar que, nestas situações, estes funcionários não podem dar início ao processo de acusação. Na última reunião o Governo tinha já clarificado que estes agentes seriam apenas testemunhas, não podendo aplicar multas ou deduzir acusações. Agora, o Executivo admite incluir esta ressalva no articulado. Nestes casos, o poder de autoridade pública significa que o agente pode mandar parar o taxista, tendo que aguardar por um colega para dar seguimento ao caso.