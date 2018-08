Alteração da finalidade do terreno deve ser requerida pela concessionária, diz Rosário

Terá que ser a concessionária do terreno e não a Companhia de Corridas de Galgos (Yat Yuen) a requerer junto da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) o pedido de alteração da finalidade do terreno no Pac On, onde a Yat Yuen pretende criar um Centro Internacional de Realojamento de Galgos. A explicação foi ontem dada por Raimundo do Rosário, que diz que só depois de recebido o requerimento será possível perceber a sua viabilidade.

Sílvia Gonçalves

Mediante a recepção do pedido da Yat Yuen, esta terça-feira, para instalar o Centro Internacional de Realojamento de Galgos no terreno com finalidade industrial arrendado para o efeito no Pac On, a DSSOPT indeferiu, esclarecendo que o mesmo deverá ser antecedido por um pedido de alteração da finalidade do terreno remetido pela concessionária do lote e não pela empresa. Isto mesmo explicou ontem o secretário para os Transportes e Obras Públicas. Raimundo do Rosário, que esclareceu tratar-se de uma concessão que é já definitiva, disse ter sido feito pela Yat Yuen “um pedido que não coincide com a finalidade do terreno” e que “há que fazer coincidir as duas coisas”.

“Nós não aceitámos o pedido, o requerimento temos que aceitar, e eu penso que as Obras Públicas já terão respondido no sentido de que previamente à avaliação desse requerimento, o concessionário do terreno deve formular o pedido de alteração de finalidade. Previamente a esta questão que o Canídromo pôs, a resposta foi exactamente de que primeiro tem que tratar da mudança de finalidade, e a mudança de finalidade é [com] o concessionário”, a Bong Vui, explicou ontem Raimundo do Rosário, à margem da inauguração da Estação Postal do Fai Chi Kei.

O secretário para os Transportes e Obras Públicas considerou haver “uma discordância entre o pedido e a finalidade do terreno. Fizeram um pedido que não coincide com a finalidade do terreno, há que fazer coincidir as duas coisas”. Rosário explicou ainda que a concessão do terreno, atribuída em 1988 e renovada em 2015, é já definitiva uma vez que foi cumprido o seu aproveitamento. Questionado sobre se o mesmo poderá ser explorado por outra entidade que não a concessionária, o secretário apenas respondeu: “Fico à espera que os interessados, a concessionária ou quem quer que seja, formule mais pedidos. Quando formularem, respondemos. Não vale a pena estarmos aqui a ficcionar outras situações”. Rosário assinalou ainda que a autorização caberá sempre a Chui Sai On. “As competências da Lei de Terras são do Chefe do Executivo”.

O secretário não adiantou qual poderá ser a posição da DSSOPT, caso o organismo receba o requerimento por parte da concessionária. “Há muitas maneiras de formular um pedido. Quando vier o o pedido, em face do pedido concreto que for formulado, analisaremos”.

Raimundo do Rosário recusou ainda transmitir uma posição sobre o projecto de criação de um Centro Internacional de Realojamento de Galgos, apresentado a 27 de Julho pela Yat Yuen em parceria com a Anima. Dada a escassez de terrenos em Macau, esta seria uma boa solução para os animais? “Os meus estados de alma não contam”, resumiu o secretário.

…..

CAIXA 1

Rosário garante arrumar contratos dos autocarros antes do fim do seu mandato

O secretário para os Transportes e Obras Públicas negou ontem que a prorrogação dos contratos das companhias de autocarros tenha sido uma tentativa de atirar com o problema para o próximo Governo, garantindo ter esta pasta fechada antes do término do seu mandato. “Façam as contas. Quinze meses acaba em Outubro do próximo ano. Nós arrumamos tudo e não passo a bola a ninguém”, atirou Raimundo do Rosário.

O governante recusou também a ideia de haver secretismo em torno da prorrogação por 15 meses dos contratos das concessionárias, voltando a assumir que a decisão se deveu a falta de tempo para negociar com as empresas. “Não há secretismo. A falta é minha, houve falta de tempo para resolver porque os contratos acabaram no dia 31 de Julho e nós devíamos ter acertado tudo antes de 31”, reiterou Raimundo do Rosário. “Não conseguimos acabar o trabalho dentro do prazo e daí essa decisão para – chamando as coisas pelos nomes – ganhar tempo para continuar a fazer esse trabalho”, explicou.

Entretanto, no final do dia de ontem, o deputado José Pereira Coutinho enviou às redacções um pedido de discussão da fusão da Nova Era com a TCM, endereçado ao presidente da Comissão de Acompanhamento da Administração Pública. “Tendo em consideração a recente fusão, tornando-se na maior operadora do mercado de autocarros públicos, com diminuição de concorrência, as incertezas face ao prazo curto de 15 meses, que garantias de qualidade de serviços foram dadas para autorizar a fusão”, justificou Coutinho o pedido de discussão. C.V.N.

CAIXA 2

Secretário nega derrapagem orçamental no metro porque nunca disse “qual era o orçamento”

“Eu acho que só se pode falar em ultrapassar o orçamento se eu alguma vez tivesse dito qual era o orçamento e eu nunca disse”, atirou ontem Raimundo do Rosário, em resposta ao aumento orçamental do metro ligeiro. “O que eu disse é que a linha da Taipa era 11 biliões de patacas e, neste momento, gastamos 9,8 biliões. Ainda estou dentro daquilo que disse. Em relação ao resto, nunca falei num orçamento”, afirmou o secretário para os Transportes e Obras Públicas.

Em relação ao último valor avançado pelo Governo – 16,4 mil milhões de patacas excluindo a linha de Macau – Raimundo do Rosário garantiu que continuará a subir, desconhecendo o montante global. “Este número continuará a subir sendo certo que eu nunca disse qual era o orçamento do metro. Ainda não sei qual é a linha de Macau, como é que hei-de saber qual é o orçamento do metro?”, questionou. No entanto, um ponto permanece como certo – a inauguração da linha da Taipa no próximo ano. “Continuo com esperanças e tenho confiança de que concluiremos a linha da Taipa no próximo ano”, afirmou. C.V.N.