Agnes Lam pede explicações sobre armazém de substâncias perigosas

Numa interpelação escrita, Agnes Lam pediu ao Governo esclarecimentos sobre o projecto de construção de um depósito e armazém de substâncias perigosas no Cotai, atirando uma série de perguntas. A deputada receia que esta infra-estrutura temporária se transforme em permanente, exigindo ao Executivo que apresente informações “claras” quanto ao tipo de materiais que lá serão armazenados. Quanto a futuros planos de construção de instalações públicas “desagradáveis”, Lam questiona se o Governo vai melhorar o respectivo mecanismo de consulta atempadamente.

“É necessário construir imediatamente um armazém temporário tão grande para materiais perigosos? Havendo um temporário, inevitavelmente haverá um permanente. Onde é que o Governo vai colocar o armazém permanente? Quando será construído?”, quis saber a deputada. Agnes Lam questiona também quais são os custos e benefícios deste armazém, pedindo ao Executivo para apresentar informações “claras” quanto ao armazenamento destas substâncias. “Que tipo de materiais vão ser armazenados? Quantos são inflamáveis e existe possibilidade de explosão? Quais são os potenciais perigos?”, atirou Lam.

Agnes Lam aponta que, tendo em conta a distância entre este armazém e a zona residencial mais próxima, as autoridades devem “pacientemente explicar ao público e divulgar o máximo de informação possível”. “Olhando para o planeamento passado do Governo de instalações desagradáveis, é claro que não foram realizadas consultas suficientes com as partes interessadas durante o processo de tomada de decisão. É por isso que, quando os planos são divulgados, surge uma forte resistência da mentalidade ‘Não No Meu Quintal’”, criticou a deputada, perguntado se, no futuro, o Governo vai melhorar o seu mecanismo de consulta. C.V.N. com S.Q.