Sinergia de Macau pede a divulgação de todos os casos de imigração aprovados

Numa carta aberta endereçada ao Chefe do Executivo, Chui Sai On, a associação Sinergia de Macau apelou ao Governo para divulgar a informação básica – com base na premissa de não violar a privacidade pessoal – de todos os casos aprovados de “imigração de grande investimento” e “imigração técnica” ao longo dos anos, incluindo o nome e morada dos casos de “imigração de grande investimento” e a posição da empresa e do trabalho dos casos de “imigração técnica”.

“Com todos os problemas revelados pelo relatório do Comissariado Contra a Corrupção (CCAC), a confiança do público não pode ser restabelecida simplesmente pela supervisão interna do Governo. A melhoria do processo interno está longe de ser suficiente para dissipar as dúvidas do público”, lê-se na carta sobre o motivo pelo qual a informação do caso deve tornar-se pública, acrescentando ainda que “a divulgação poderia definitivamente tornar mais fácil para o público relatar casos suspeitos”.

A proposta também tem “alta viabilidade”, já que não requer nenhuma emenda de leis a serem implementadas. “Funciona da mesma forma que a publicação trimestral do Governo do emprego de trabalhadores não locais, incluindo nomes de empresas e quotas de funcionários”.

A carta, assinada por Ron Lam, director-geral da Associação, opõe-se à afirmação do Governo que diz que o sistema técnico de imigração deveria ser interrompido de uma maneira geral, já que a competição para “conquistar talentos” é muito intensa em todo o mundo. “Se o Governo não reformar completamente o sistema técnico de imigração actualmente dominado pelos empregadores e tornar o grande sistema de imigração de investimentos aberto ao escrutínio público, o mal vai superar o bem”. Desta forma, Macau deixará de atrair “verdadeiros talentos” e poderá até “sofrer uma degradação de sua estrutura demográfica ”, alertou a carta.

A Associação também pediu ao Chefe do Executivo para supervisionar a execução de um compromisso anterior de Lionel Leong, secretário para a Economia e Finanças, de investigar qualquer violação disciplinar que surja durante a avaliação do pedido de imigração.

S.Q.