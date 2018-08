Responsáveis das sociedades de locação financeira devem residir em Macau durante a semana

Pelo menos um dos membros dos órgãos de administração das sociedades de locação financeira deverá residir em Macau. Para o Governo, este conceito implica que o responsável pernoite apenas no território de segunda a sexta-feira.

Catarina Vila Nova

O Regime Jurídico das Sociedades de Locação Financeira, em discussão em sede de comissão, determina que pelo menos um membro do órgão de administração das sociedades de locação financeira resida na RAEM. O termo “residir” causou alguma confusão entre os deputados da 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL), uma vez que o Governo explicou que o membro não tem que ser residente da RAEM, com os legisladores a pedirem o esclarecimento do conceito. De acordo com a explicação do Executivo, este responsável terá apenas que pernoitar em Macau de segunda a sexta.

“Qual é o conceito de residir? O Governo disse-nos que, em primeiro lugar, essa pessoa não tem que ser residente de Macau”, começou por explicar Chan Chak Mo, presidente da 2ª Comissão Permanente. De acordo com a explicação do Executivo avançada ao grupo de trabalho, basta que este membro do órgão de administração pernoite em Macau de segunda a sexta-feira, podendo sair do território durante os fins-de-semana e feriados. “Pernoitar de segunda a sexta, é esta a ideia do Governo. Sábados, domingos e feriados pode não estar cá em Macau”, explicou o deputado.

Este requerimento prende-se, de acordo com a explicação do Executivo, com a necessidade da Autoridade Monetária de Macau (AMCM) contactar “atempadamente” os responsáveis pelas sociedades de locação financeira. “É o responsável desta sociedade e, por isso, tem que ser um membro com quem a AMCM consegue entrar atempadamente em contacto em caso de necessidade durante o processo de supervisão regular. Não é só a AMCM, porque os clientes podem também querer contactar com esta empresa”, explicou Chan Chak Mo.

De acordo com a proposta de lei, este membro do órgão de administração deverá também ser alguém “com capacidade, qualidade e experiência adequadas ao exercício das funções, dispondo de poderes para efectivamente determinarem a orientação da actividade da sociedade”. Segundo Chan Chak Mo, este mesmo responsável deve ainda ser titular do documento de trabalho legal de uma sociedade de locação financeira autorizada a funcionar em Macau.

A 2ª Comissão Permanente da AL conta voltar a reunir-se com os representantes do Executivo duas vezes na próxima semana. A versão alternativa da proposta de lei só deverá ser entregue ao grupo de trabalho depois das férias legislativas, que começam a 15 de Agosto e terminam a 15 de Outubro.