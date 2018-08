Profissionais de saúde terão de realizar exame e estágio para exercer actividade

Os profissionais de saúde sem experiência que queiram exercer a sua actividade em Macau terão de ser sujeitos a um exame e estágio. Fica isento desta medida quem for detentor de licença válida até à data da entrada em vigor da proposta de lei que regula o exercício da actividade dos profissionais de saúde.

Catarina Vila Nova

Os profissionais de saúde que queiram exercer a sua actividade em Macau vão ficar sujeitos a um exame de admissão e a um estágio de seis meses para poderem obter a respectiva licença. As alterações constam na proposta de lei sobre o Regime Legal da Qualificação e Inscrição para o Exercício de Actividade dos Profissionais de Saúde, que prevê a criação de um Conselho dos Profissionais de Saúde. Dispensados da realização do exame e estágio ficam os profissionais de saúde que exerçam a sua actividade até à data da entrada em vigor da proposta de lei.

O exame de admissão e estágio destina-se, principalmente, a recém-licenciados sem experiência comprovada. Segundo explicou Lei Chin Ion, director dos Serviços de Saúde, “quem já tem experiência, ou seja, já é médico no estrangeiro há vários anos, basta entregar um comprovativo”. A proposta de lei não estabelece, contudo, quantos anos serão necessários para existir esta isenção, cabendo ao Conselho dos Profissionais de Saúde analisar caso a caso. De acordo com as disposições transitórias da proposta de lei, os profissionais de saúde que exercerem a sua actividade até à data da entrada em vigor do diploma ficam isentos de realizar o exame e o estágio, ficando a sua licença válida durante um ano.

A proposta de lei prevê três tipos de licença com durações distintas. A licença integral tem a validade de três anos e só pode ser atribuída a residentes de Macau que forem titulares de cédula de acreditação e que possuam instalações próprias para o exercício da actividade. A licença limitada pode ser atribuída em “situações consideradas justificáveis”, tais como realização de acções de formação médica especializada ou prestação de tratamentos de emergência, sendo válida por um ano e renovável até três anos. A licença de estágio é válida até ao dia da conclusão do estágio e atribuída após aprovação no exame de admissão.

O Conselho dos Profissionais de Saúde é criado sob a forma de um órgão colegial da Administração Pública com a finalidade de proceder à acreditação e registo dos profissionais de saúde. São suas funções elaborar o respectivo código deontológico, verificar as habilitações académicas e profissionais e organizar os exames de admissão ao estágio.

As profissões visadas nesta proposta de lei são a de médico, médico dentista, médico de medicina tradicional chinesa, farmacêutico, farmacêutico de medicina tradicional chinesa, enfermeiro, técnico de análises clínicas, técnico de radiologia, quiroprático, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, terapeuta da fala, psicólogo, dietista e ajudante técnico de farmácia.