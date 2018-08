Mais de 2000 trabalhadores da Melco Resorts saem à rua em protesto

Cerca de 2.200 funcionários da Melco Resorts & Entertainment Limited manifestaram-se ontem à tarde, exigindo melhores benefícios e condições de trabalho, incluindo o bónus de Verão equivalente ao pagamento de um mês de salário, o cálculo do fundo de pensão baseado no salário total, a proibição efectiva de fumar em salas de jogo de massas e tratamento mais humano do pessoal, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. Os manifestantes marcharam da Avenida da Nave Desportiva para a entrada Sudoeste do City of Dreams, onde permaneceram por mais de uma hora, tendo pedido à administração da Melco Resorts para receber a uma carta onde especificavam as suas exigências. De acordo com a mesma estação, vários manifestantes adoeceram devido ao calor. Segundo o Hou Kong Daily, a Associação Novo Macau para os Direitos dos Trabalhadores do Jogo, que organizou a manifestação, referiu que não descarta a possibilidade de realizar outra manifestação durante o Festival de Outono se a exigência de um bónus de Verão não for atendida.