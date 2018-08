DSAL: Projecto para a regulamentação dos empreiteiros de construção está em revisão técnica

Respondendo a uma interpelação do deputado Lei Chan U, a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais revelou que o projecto para regular a gestão de pessoal dos empreiteiros está em fase de ajustes, e prometeu prevenir e reduzir as infracções salariais através de medidas abrangentes.

Stacey Qiao

Em resposta a uma interpelação escrita do deputado Lei Chan U sobre os problemas críticos da subcontratação em vários níveis e dos padrões salariais na indústria da construção, a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais(DSAL) disse que o projecto das “Regras de Gestão de Pessoal para Empreiteiros e Projetos” está actualmente a passar pela revisão de acordo com o parecer técnico. A DSAL também fez as suas políticas e medidas em relação à prevenção e redução de disputas dos trabalhadores, especialmente para o padrão salarial.

Na interpelação escrita apresentada em Maio, Lei Chan U mencionou os frequentes relatos de trabalhadores da construção civil que ameaçavam cometer suicídio como forma de obter os seus salários e falou na questão, há muito existente, dos salários em atraso na indústria da construção. “Em 2017, a DSAL recebeu um total de 1.860 casos de litígios laborais, dos quais 617 eram relacionados com a indústria da construção civil, representando 33,2% do total de casos. Além disso, das 29 principais disputas dos trabalhadores (envolvendo 10 funcionários ou mais) em 2017, 19 eram da indústria da construção, indicando que esta indústria ainda é a “área mais atingida” pelas disputas laborais.

A DSAL respondeu que, como autoridade de inspecção do trabalho, tomou a iniciativa de realizar intervenções e inspecções antecipadas, para que os empregadores cumpram a lei. “A DSAL oferece serviços continuados ao realizar sessões de informações nos locais sobre os direitos e interesses dos funcionários e regras para os empregadores nas rescisões dos contratos. Além disso, há mais esforços para as inspecções: o organismo realiza verificações aleatórias do registo de pagamento dos funcionários e realiza inspecções antecipadas para identificar as infrações salariais.

Os resultados, segundo a DSAL, revelam-se positivos: “Em 2017, a DSAL abriu 302 casos de atrasos salariais no sector da construção, envolvendo 668 pessoas; o número de casos e de pessoas diminuiu 29% e 54%, respectivamente, em comparação com 2016. Além disso, a DSAL também se comprometeu a impor sanções em conformidade com a Lei de Relações Laborais, se as ofensas fossem confirmadas”.

Quanto às questões do deputado sobre o progresso legislativo das Regras de Gestão de Pessoal para Empreiteiros e Projectos, o DSAL escreveu na resposta que primeiro ajustou o projecto depois de ouvir a Comissão para a Coordenação de Assuntos Sociais, e então remeteu o projecto para os departamentos de assuntos jurídicos, segurança e obras públicas para sugestões técnicas. O projecto está actualmente sob nova revisão.