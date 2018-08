Chefe do Departamento de Trânsito do CPSP passa a ser autoridade de polícia criminal

O chefe do Departamento de Trânsito do Corpo de Polícia de Segurança Pública vai passar a ser considerado autoridade de polícia criminal e os agentes desta força de segurança que cumprirem pena de prisão vão fazê-lo num regime de separação. As novas disposições constam na proposta de lei sobre o CPSP, ontem apresentada pelo Conselho Executivo.

Catarina Vila Nova

O Conselho Executivo apresentou ontem a proposta de lei sobre o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) que vem definir, num único diploma, o regime de atribuições e competências desta força de segurança. Segundo explicou Leong Heng Teng, porta-voz do Conselho Executivo, o chefe do Departamento de Trânsito do CPSP passará a ser considerado autoridade de polícia criminal, podendo autorizar mandatos de detenção, e será estabelecido um regime de separação para os agentes policiais que cumprirem pena de prisão. A proposta de lei define também o dever de cooperação e estabelece que o CPSP terá acesso à informação de interesse criminal contida nos ficheiros da Administração, das entidades públicas autónomas e dos concessionários.

De acordo com a explicação ontem avançada por Leong Man Cheong, comandante do CPSP, em conferência de imprensa, a classificação do chefe do Departamento de Trânsito como autoridade de polícia criminal prende-se com a necessidade deste responsável poder autorizar mandatos de detenção. “Os nossos agentes têm de executar as leis contra condução sob efeito de álcool e drogas e temos de fazer a acusação contra esses suspeitos. Se o [chefe] do Departamento de Trânsito for considerado autoridade de polícia criminal então já pode emitir um mandato de detenção”, explicou Leong Man Cheong.

A proposta de lei define “claramente” o dever de cooperação, “regulamentando que todos os serviços públicos, pessoas colectivas e pessoas singulares devem prestar a colaboração que o CPSP lhes solicitar”, explicou Leong Heng Teng. Paralelamente, o CPSP terá acesso à informação criminal contida nos ficheiros da Administração, das entidades públicas autónomas e dos concessionários, carecendo para tal de um despacho do órgão judicial e só após ter sido iniciada a investigação criminal. “Aquele que for convocado pelo CPSP tem o dever de comparecer no local determinado, com a cominação prevista na lei processual penal”, disse o porta-voz do Conselho Executivo.

O Governo pretende também criar um regime penitenciário em que o cumprimento da pena por parte dos agentes policiais do CPSP ocorra num regime de separação dos restantes reclusos. Segundo explicou Leong Man Cheong, esta norma é justificada por razões de segurança dos próprios agentes. “Os agentes policiais têm que combater crimes e, se calhar, já houve conflitos com os criminosos. Se esses agentes forem condenados e precisarem de cumprir pena de prisão gostaríamos que tivessem o mesmo tratamento que os outros polícias criminais e tivessem um regime de separação”, afirmou o comandante do CPSP.

Ainda que o Governo considere que, com a proposta de lei, “as atribuições do CPSP mantêm-se praticamente inalteradas”, o diploma sugere a criação de novas competências. Entre elas contam-se a “repressão dos actos ilícitos que possam atentar contra a segurança aeroportuária e da aviação civil e exercer competências em matéria de migração e de controlo fronteiriço”. Leong Heng Teng sublinhou que “o CPSP pautará, como sempre, a sua actuação pelos princípios da legalidade e da proporcionalidade”.