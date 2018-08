Autocarros: “Batata quente” passa para o próximo Executivo

A Nova Era fundiu-se ontem com a TCM, criando a maior operadora de autocarros públicos de Macau. Mas uma associação acusa o Governo de prejudicar os passageiros ao prolongar as actuais concessões por mais 15 meses, passando assim a batata quente para o próximo Chefe do Executivo.

Vítor Quintã

À meia-noite de ontem tornou-se oficial a fusão, anunciada em Maio passado, entre a Transportes Colectivos de Macau, S.A. (TCM) e a Macau Nova Era de Autocarros Públicos, S.A. A nova empresa é desde já a maior operadora de autocarros do território, com um total de 1,100 funcionários – 70 por cento dos quais motoristas – para servir 57 carreiras, cerca de 62 por cento do total. A directora-geral da TCM, Leong Mei Leng, disse ao canal chinês da Rádio Macau que a transição iria demorar entre dois a três meses, não só para mudar as cores dos autocarros que eram da Nova Era mas sobretudo para ajustar a distribuição da frota de autocarros pelas diferentes rotas e melhorar as operações.

Para o presidente da Associação dos Consumidores das Companhias de Utilidade Pública de Macau, os passageiros pouco vão sentir a diferença. Isto porque, disse ao PONTO FINAL Chiang Chong Fai, tanto a Nova Era como a TCM têm como accionista principal a Nam Kwong, um conglomerado controlado pelo Governo da província vizinha de Guangdong. Ao contrário da Reolian, empresa francesa que acabou por ir à falência em 2013, a TCM e a rival Transmac – Transportes Urbanos de Macau, S.A.R.L. “já têm a experiência em gerir autocarros” em Macau, “um mercado mais complicado que outras cidades bem maiores”, defende o activista, que sublinha a enorme densidade da cidade e a apertada malha urbana. Segundo os mais recentes dados oficiais, a região tinha 238 mil veículos registados, incluindo quase 107 mil automóveis ligeiros.

“O grande problema”, lamenta Chiang, é a extensão de 15 meses para as concessões da TCM e da Transmac que o Governo anunciou na segunda-feira. Na altura a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) deu como razão para a decisão “a necessidade de uma maior e aprofundada discussão dos pormenores dos novos contratos”. A DSAT “tinha 20 meses para preparar os novos contratos, por isso não compreendo como é que não conseguiram fazê-lo”, responde Chiang.

Incerteza continua

Leong Mei Leng confirmou ao canal chinês da Rádio Macau que tanto a TCM como a Transmac tinham tido “discussões aprofundadas” com o Governo nos últimos seis meses sobre possíveis termos dos novos contratos e sobre como melhorar os serviços. Mas, diz Chiang Chong Fai, “nem as empresas de autocarros sabiam o que ia acontecer. Só no final de Julho é que souberam” da decisão. O activista diz que a extensão nem é boa para a TCM e a Transmac, por manter a incerteza em torno do futuro do serviço público de autocarros. Leong Mei Leng disse que até agora o Executivo não falou com a TCM sobre o que vai acontecer daqui a 15 meses, nomeadamente sobre se vai haver um novo concurso público.

Chiang Chong Fai acredita que a única razão que pode explicar esta extensão de curto prazo são as eleições para o Chefe do Executivo que se avizinham. “Suponho que talvez não tivessem querido assinar um novo contrato que seria depois aplicado pelo próximo Governo”, diz o presidente da Associação dos Consumidores das Companhias de Utilidade Pública. Os 15 meses concedidos às operadoras terminam a 31 de Outubro de 2019, sendo que o sucessor de Chui Sai On como Chefe do Executivo deverá ser eleito poucos meses antes, em Julho ou Agosto do próximo ano.

Entretanto quem vai pagar são os passageiros, diz Chiang. “Qualquer novo contrato seria uma oportunidade para tornar o serviço melhor do que é agora”, explica o activista. “Sentimos que o Governo não ouve as pessoas de Macau”, lamenta o presidente da Associação dos Consumidores das Companhias de Utilidade Pública. Segundo um inquérito de opinião realizado para uma dissertação de mestrado defendida no ano passado no Instituto Politécnico de Macau, os utilizadores têm uma percepção negativa do serviço de autocarros, sobretudo da qualidade e formação dos motoristas. Uma queixa, aliás, que foi repetida ontem por vários ouvintes do canal chinês da Rádio Macau.