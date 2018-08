Vong Sek Kuan: “Eu pinto com a lente da minha câmara”

Da película às câmaras digitais, da superfície ao fundo, o fotógrafo Vong Sek Kuan explora o lado abstracto da arte fotográfica na sua nova exposição “Beginning Anew: Works by Vong Sek Kuan”, que se inaugura hoje na galeria 1844 Macau.

Stacey Qiao

O prolífico fotógrafo local Vong Sek Kuan vai realizar uma nova exposição em nome individual, “Beginning Anew”,no espaço 1844 Macau, de hoje até 30 de Setembro. Em entrevista ao PONTO FINAL, Vong recordou o seu passado artístico das últimas décadas e partilhou a sua visão desta forma de arte jovem e dinâmica.

O tema da exposição “Beginning Anew”faz referência à interpretação do conceito de “constância” de Cheng Yi, um estudioso neoconfucionista da dinastia Northern Song. Cheng disse: “O princípio do mundo é operar perpetuamente e eternamente porque começa do fim e vai do fim ao começo”, o que significa que o princípio do céu e da terra é a continuação do ciclo perpétuo de correr do começo ao fim, do final para começar de novo.

A exposição mostra 14 fotografias a preto e branco, que nada mais são do que fotografias no sentido comum. Linhas grossas ou finas e curvas de diferentes tons de preto parecem-se mais com uma tentativa ousada de pintar a tinta e lavar do que com fotografias “honestas”. Dificilmente se pode dizer exactamente o que é retratado, pode-se apenas sentir vagamente uma sensação de familiaridade: eles parecem-se com ondulações, rostos distorcidos, turbilhões, troncos de árvores… dependendo das próprias perspectivas dos espectadores, ou da “individualidade”, como Vong descreveu.

Para o autor, a constância não é invariável, segue o ambiente e faz alterações. A mudança constante leva à circulação contínua, enquanto a mudança sem fim é o caminho da operação permanente. “Beginning Anew” refere-se não só ao processo de circulação sem fim, mas também ao princípio constante compreendido através da apreciação da natureza.

Entre realidade e criatividade

A aparente abstração das obras nem sempre está presente nas fotografias de Vong. E o autor explicou a sua mudança de compreensão da fotografia ao PONTO FINAL: “No passado eu era, como a maioria dos fotógrafos, atraído pela superfície das coisas que vejo. Todo este tempo, vemos muitas fotografias de cenários naturais, mar de nuvens, camelos no deserto, montanhas magníficas, esse tipo de coisas. Mas pare por um minuto e pense: ‘o seu trabalho é bom porque você fez um bom trabalho como fotógrafo ou simplesmente porque o cenário já era impressionante?’ O seu trabalho pode não ser tão diferente do do jovem amante de fotografia ao seu lado, com uma câmara pronta a disparar na suas mãos”.

No entanto, desde que começou a dar aulas de fotografia, em 2007, Vong percebeu que uma obra de arte fotográfica não deveria restringir-se à superfície do sujeito, mas também expressar as profundezas do criador, como seu gosto artístico, estética, visões, entre outros. É uma tarefa muito mais complexa. Gradualmente, Vong desenvolveu a sua abordagem de “pintar com a câmara e contar histórias com a lente”.

Vong descreve o seu estilo artístico como “entre realista e romântico”, com a base no realismo e a transcendência da abstração e da imaginação. Ele enfatizou que os artistas devem imbuir os seus trabalhos com a sua própria compreensão do mundo, “somente assim as obras de arte podem realmente conversar com os espectadores e interagir e entrar em ressonância com eles”.

Todas as artes são sobre auto-expressão

O que são os “pintados” desta exposição? Vong respondeu: “Os assuntos das fotografias não são objectos concretos, mas o jogo de luzes e sombras. Isso não é negar a importância dos assuntos. Os artistas visuais não criam a partir do vazio; em vez disso, combinam o que vêem com o pensamento, a cultura e a estética na sua mente para construir algo novo ”.

Vong acredita que os fotógrafos deveriam absorver ideias e obter inspiração de múltiplas formas de arte – não apenas arte visual, mas também música, dança, teatro, escultura, entre outros. “Elas podem não parecer relacionadas, mas fundamentalmente são o mesmo que fotografia – sobre expressão, sobre como capturar o pensamento e a imaginação através da cabeça de um artista naquele dado instante.

É por isso que Vong vai regularmente a exposições de arte, peças de teatro e concertos. O fotógrafo admitiu ter dado pouca atenção aos colegas – talvez a desvantagem de ser muito familiar -, mas citou muitos pintores ocidentais e chineses como influência. “Eu gosto das obras de Claude Monet, Vincent van Gogh e Pablo Picasso, bem como dos mestres da pintura chinesa. O meu favorito é Wu Guanzhong”, disse Vong sobre o pintor conhecido pelas influências mistas, incluindo o fauvismo e a caligrafia chinesa, e o estilo reminiscente dos pintores impressionistas.

“A música clássica também é obrigatória para mim”, acrescentou Vong, “ouvir Strauss e Chopin pode não ter um impacto direto na criação fotográfica, mas pode moldar o temperamento de alguém, o que se refletirá nos seus trabalhos”.

Um artista deve procurar continuamente a mudança e a inovação. Então, nesta exposição, Vong produziu esses trabalhos não convencionais e altamente abstractos. “As fotografias têm as características das pinturas com tintas tradicionais, uma intensificação da minha tentativa mais antiga de incorporar características de pintura a tinta de 2011”, disse Vong. “Antes desta exposição também tentei a fusão da fotografia e de outros meios de pintura como pintura a óleo e aguarela”, acrescentou o autor, que pretende ainda explorar mais possibilidades de “pintura de câmaras” em criações futuras.

Beleza além do comum

“O ponto de encontro perfeito da imagem na sua cabeça e o objecto em frente da sua câmara deve ser encontrado para criar obras de arte reais”, disse Vong. Em viagens fotográficas com estudantes, descobriu que um problema comum é que as pessoas estão “a olhar sem realmente ver”. “Um artista deve ter os olhos para descobrir grande beleza em coisas aparentemente comuns”.

“Não quero que meus alunos sigam cegamente a “moda” e façam fotografias como toda a gente”, disse. “Então decidi “libertá-los” construindo uma base sólida primeiro”. No curso de fotografia para iniciantes que Vong leccionou, escreveu instruções para os alunos memorizarem, tapando a composição, o ângulo, as linhas, a luz e a cor de uma imagem. “Com uma base sólida de competências, será mais fácil libertar a criatividade e expressarem-se.”

Quase meio século depois de Vong se ter tornado obcecado pelas câmaras, grandes mudanças aconteceram desde então. Vong adoptou câmaras digitais, que usou para a exposição “Beginning Anew”, e acredita que as novas tecnologias emergentes dão eco ao tema da exposição: “Todas as coisas novas tornar-se-ão antigas um dia e sem as antigas não haverá ‘novas’”.

Contudo, não aceitou todas as mudanças. Vong ainda insistiu na pós-produção “zero”. “A fotografia é essencialmente a arte de um instante e toda a produção precisa ser concluída antes de se pressionar o obturador. Se contar com software para ‘embelezar’ as fotos, você é um designer, não um fotógrafo”, riu-se Vong.