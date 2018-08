Residentes levam petição a Chui Sai On contra armazém de substâncias perigosas

O projecto de construção de um depósito e armazém de substâncias perigosas no Cotai motivou ontem a entrega de uma petição, com quase 7.500 assinaturas, na sede do Governo. Edith Mak, porta-voz dos peticionários, explicou que os moradores estão preocupados com a questão da segurança, por uma das infra-estruturas estar projectada a menos de 200 metros de uma área residencial.

Catarina Vila Nova

Um grupo de residentes entregou ontem uma petição, na sede do Governo, com quase 7.500 assinaturas contra a construção de um depósito e armazém de substâncias perigosas no Cotai. Segundo explicou Edith Mak, porta-voz dos peticionários, os moradores de Seac Pai Van e do One Oasis estão preocupados com o que consideram ser a curta distância entre as infra-estruturas projectadas e as áreas residenciais, não acreditando nas garantias de segurança dadas pelo Governo. A iniciativa contou com o apoio dos deputados Au Kam San, Ng Kuok Cheong, Sulu Sou e José Pereira Coutinho, que estiveram presentes na entrega da petição, endereçada ao Chefe do Executivo.

“Como o nome sugere isto é um armazém de substâncias perigosas para armazenar químicos perigosos e inflamáveis. Claro que ninguém quer viver perto disto”, insurgiu-se Edith Mak, em declarações aos jornalistas. “Para além disso vai ficar localizado na principal avenida que utilizamos para nos deslocarmos para a Taipa e Macau”, acrescentou a porta-voz, que mora no condomínio do One Oasis. Os peticionários alegam que uma das estruturas ficará localizada a menos de 200 metros de uma área residencial, defendendo que tal viola os requerimentos estabelecidos pelo Centro de Registo Nacional de Químicos da China.

Para os peticionários, o principal critério para a construção deste armazém é que fique localizado “numa área verdadeiramente remota”. “Não no Cotai, não na Ilha Verde, não em qualquer lugar próximo dos residentes”, defendeu Mak, acrescentando que os moradores estão abertos a discutir possibilidades com o Governo. Uma sugestão apresentada pela porta-voz passa pela construção das infra-estruturas num dos terrenos reclamados pelo Executivo ao abrigo da Lei de Terras.

Edith Mak diz que os moradores vão agora aguardar por uma “resposta satisfatória” do Governo, ameaçando avançar para “outras acções” se tal não acontecer. Questionada sobre que possibilidades estão em cima da mesa, a porta-voz recusou abrir o jogo, afirmando apenas que serão “acções do próximo nível”. “Isto está totalmente a colocar as nossas vidas e propriedades em risco e claro que temos mais de 30 mil residentes que estão dispostos a apoiar-nos na nossa oposição a esta proposta do Governo”, atirou.

José Pereira Coutinho garantiu que este assunto será “objecto de maiores atenções” por parte do seu gabinete, eventualmente através de uma interpelação oral ou de um pedido de debate na Assembleia Legislativa. No entanto, o deputado disse que vai aguardar primeiro por uma resposta do Chefe do Executivo, não colocando de parte a possibilidade de se vir a realizar uma manifestação dos residentes. Para Sulu Sou, a questão em torno do armazém de substâncias perigosas é a mesma que motivou as preocupações da sociedade em relação à construção de um crematório na Taipa. Isto é, “podem construir qualquer instalação mas não atrás da minha casa”, explicou o deputado, defendendo um planeamento global para este tipo de infra-estruturas que “não são bem-vindas”.

GOVERNO MOSTRA-SE DISPONÍVEL PARA OUVIR OS CIDADÃOS

Chui Sai On afirmou ontem que o Governo está disponível para ouvir os residentes no que diz respeito à construção do armazém de substâncias perigosas. Em declarações aos jornalistas, à margem da inauguração do Centro de Saúde da Ilha Verde, o Chefe do Executivo admitiu ser necessário aumentar a transparência do projecto em três aspectos: explicar a razão da escolha do local, quais as substâncias que ali serão armazenadas e quais os procedimentos a seguir em caso de acidente. “Os nossos serviços devem dar mais um passo para explicar à população e ouvir as opiniões. O Governo está preocupado em como pode criar um ambiente saudável para a população, todos queremos estar num ambiente saudável e seguro”, afirmou Chui Sai On.

Até às 10 horas de ontem, 7.426 pessoas tinham assinado a petição que continua disponível para receber mais assinaturas. Segundo explicou Edith Mak, a carta começou a circular a 19 de Julho, após a última reunião do Conselho do Planeamento Urbanístico, que aprovou as duas plantas de condições urbanísticas para a construção de um depósito e armazém de substâncias perigosas provisório em dois terrenos localizados junto à Avenida Marginal Flor de Lótus e à Estrada do Dique Oeste.