Novo centro de saúde aposta na reabilitação pediátrica e tratamento da demência

Entrou ontem em funcionamento o Centro de Saúde da Ilha Verde. A nova unidade, a terceira na Zona Norte, vai servir cerca de 100 mil habitantes e disponibilizar serviços como reabilitação pediátrica, avaliação e tratamento da demência e ainda medicina tradicional chinesa.

Sílvia Gonçalves

Abriu ontem portas, o Centro de Saúde da Ilha Verde, o 8º em Macau. Com uma área de quase 9 mil metros quadrados, trata-se do maior centro de saúde na cidade, e vem garantir cuidados de saúde primários aos residentes da Zona Norte, que até agora contavam apenas com os centros da Areia Preta e do Fai Chi Kei. Os Serviços de Saúde estimam que a nova unidade – que vai disponibilizar serviços como reabilitação pediátrica ou avaliação e tratamento de demência – vá servir uma média de 90 a 100 mil habitantes. Presente na inauguração, o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura assegurou que, no final deste ano, também o Lar de Idosos e o Hospital de Convalescença de Ká-Hó entrarão em funcionamento.

Situado numa das zonas mais densamente povoadas de Macau, o Centro de Saúde da Ilha Verde, situado no Edifício Cheng I, vai prestar serviços de saúde primários a uma população que deverá variar entre os 90 e os 100 mil habitantes. Numa estrutura dividida em três pisos, os utentes poderão contar com serviços como Consulta Externa de Geriatria, saúde infantil, saúde pré-natal, saúde para mulheres, serviços de medicina tradicional chinesa, saúde oral e cuidados de enfermagem. De acordo com informação disponibilizada pelos Serviços de Saúde, no centro ficarão ainda instalados o Centro de Avaliação Conjunta Pediátrica, o Centro de Reabilitação Pediátrica, o Centro de Avaliação e Tratamento da Demência e a Enfermaria de Reabilitação Comunitária.

De modo a “fortalecer o apoio pós-diagnóstico a pacientes com demência e crianças com necessidades especiais”, será estabelecido na nova unidade de saúde o Centro de Apoio para Demência, “para o fornecimento de serviços mais abrangentes de apoio a pacientes e prestadores de cuidados de saúde, incluindo serviços de aconselhamento, educação, treinamento e apoio”.

Para o Centro de Saúde da Ilha Verde serão ainda realocados o Centro de Avaliação Conjunta Pediátrica e o Centro de Reabilitação Pediátrica, “sendo o espaço de atendimento 50% maior comparativamente ao espaço original, disponibilizando fisioterapia infantil e tratamento de integração sensorial”, garantem os Serviços de Saúde. Os três centros, esclarece o organismo, encontram-se na fase final da obra de remodelação e de aquisição de equipamentos, estando previsto que entrem em funcionamento ainda este ano.

Na cerimónia de inauguração do Centro de Saúde da Ilha Verde, presidida pelo Chefe do Executivo, o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura assegurou que “no final do ano também o Lar de Idosos e o Hospital de Convalescença de Ká-Hó entrarão em funcionamento”, e que nos novos aterros serão criados dois centros de saúde. Alexis Tam referiu ainda que o Governo dá “especial atenção à saúde de grupos específicos como mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiências físicas e mentais, além de estar a implementar uma promoção activa de serviços de tratamento precoce, de reabilitação e integração dos deficientes na sociedade”.