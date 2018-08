Lucros da SJM sobem 56,8% no primeiro semestre

A Sociedade de Jogos de Macau (SJM) anunciou ontem lucros de 1.498 milhões de dólares de Hong Kong no primeiro semestre de 2018, mais 56,8% face a igual período do ano passado.

De acordo com um comunicado da operadora, nos resultados não auditados entre Janeiro e Junho, as receitas do grupo atingiram o valor de 17.197 milhões de dólares de Hong Kong, mais 9,7% do que no semestre passado. As receitas brutas do jogo aumentaram 9,6% para 16.843 milhões de dólares de Hong Kong, comparativamente a igual período de 2017.

O EBITDA ajustado (resultados antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) situou-se nos 1.959 milhões de dólares de Hong Kong, mais 29,9% que no mesmo período do ano passado, referiu o grupo, fundado pelo magnata do jogo Stanley Ho.

No período em análise, as receitas brutas do jogo cresceram 13,3%. Por sua vez, as receitas brutas geradas pelo segmento VIP, angariadas nas salas de grandes apostas, subiram 1,4%.

Até finais de Junho, a SJM teve uma participação de 15,1% na receita de jogos de Macau, incluindo 20,2% da receita bruta de jogos de mesa e 12,2% da receita bruta de jogos VIP.

Na mesma nota, o grupo referiu ainda que o hotel Grand Lisboa, em Macau, teve uma taxa de ocupação média de 96,3%.

O grupo indicou estar confiante na conclusão, antes do final do ano, da construção do Grand Lisboa Palace, o futuro ‘resort’ integrado da SJM no Cotai, que começou a ser construído em Fevereiro de 2014.

“Estamos satisfeitos por verificar que os nossos resultados para o primeiro semestre deste ano mostraram crescimento significativo (…) ao mesmo tempo que a construção do Grand Lisboa Palace continuou sem interrupção”, afirmou o director-executivo da SJM, Ambrose So.