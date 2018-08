IC propõe extensão da zona de protecção de Lai Chi Vun

Na reunião de ontem do Conselho do Património Cultural, o Instituto Cultural apresentou um mapa da área de classificação de Lai Chi Vun, dividida em cinco zonas diferentes consoante os seus requisitos de protecção. No plano é sugerida a extensão da zona de protecção, onde os edifícios não podem ser construídos com mais de 8,9 metros de altura.

Catarina Vila Nova

O Instituto Cultural (IC) sugeriu a extensão da zona de protecção dos estaleiros navais de Lai Chi Vun, passando o conjunto a estar dividido em cinco áreas distintas, com diferentes requisitos. O plano foi ontem apresentado aos jornalistas após a reunião do Conselho do Património Cultural que, uma vez mais, decorreu à porta fechada. Questionada quanto à possibilidade de demolição de alguma das estruturas, Leong Wai Man, vice-presidente do IC, afirmou que o organismo não tem “qualquer posição sobre demolição”, frisando que o ideal seria “fazer uma revitalização”.

De acordo com o plano facultado aos jornalistas, três estaleiros encontram-se numa zona cujos requisitos de protecção são “preservar completamente as estruturas”, e outros dois numa zona onde se deve “manter as características dos espaços abertos ou reestruturar e revitalizar de acordo com as características dos estaleiros”. As restantes sete estruturas que ainda existem no local têm como requisitos de protecção “reestruturar e revitalizar de acordo com as características dos estaleiros”. O mapa inclui ainda uma zona de extensão do leito do rio em cerca de 40 metros, onde devem ser mantidas as condições da água e vegetação actual, e uma zona de protecção onde, de acordo com uma circular das Obras Públicas, a altura dos edifícios construídos não deverá exceder os 8,9 metros.

“Temos que fazer um restauro integral desta zona e, atendendo à estrutura dos estaleiros, nós propomos que tem que ser preservado o aspecto físico da zona dos estaleiros. Temos proposto certas medidas de recuperação e conservação para que possa manter a estrutura física desta zona”, explicou Leong Wai Man. Sobre a possibilidade de alguma das estruturas vir a ser demolida, a vice-presidente do IC afirmou que o organismo não tem “qualquer posição sobre demolição”. “O ideal é fazermos uma revitalização, mas isto tudo está em conformidade com o processo de concepção e em articulação com a revitalização e segurança pública”, declarou a responsável.

Ainda sobre a questão da demolição, Leong Wai Man acrescentou que esta possibilidade está sujeita à avaliação de especialistas, frisando que o que existe é “um projecto preliminar”. “A concepção vai incluir engenheiros e arquitectos e depois de eles avaliarem talvez possamos saber melhor como vai ser revitalizado. Se, no futuro, houver necessidade de demolição também vamos pensar melhor, mas isto é um projecto futuro, ainda não temos qualquer resposta concreta. Agora é só um projecto preliminar”, frisou. “O projecto de concepção de design destes espaços tem que cumprir as condições que nós prevemos. Desde que não cause prejuízos à segurança pública então podemos fazer de acordo com a Lei de Salvaguarda do Património Cultural”, acrescentou.

Sobre a possibilidade de desenvolvimento de actividades relacionadas com o turismo marítimo naquela zona, Leong Wai Man não descartou esta ideia, desde que os projectos cumpram os requisitos estabelecidos pelo Governo. “O que nós exigimos é que tem de manter as suas características próprias e, no futuro, se tiver instalações que não prejudiquem as águas, então nós vamos deixá-los continuar”, garantiu. De fora ficou a construção de hotéis, com o IC mais focado na instalação de museus e salas de exposição em Lai Chi Vun. “Acho que a instalação de hotéis não é um ponto que nós vamos propor. Nós focamos mais em como criar museus e salas de exposição relativas às indústrias culturais e criativas”, explicou.

REUNIÃO À PORTA FECHADA PARA DISCUTIR “ASSUNTOS MAIS PRIVADOS”

À semelhança da última reunião do Conselho do Património Cultural – cuja realização não foi dada a conhecer aos jornalistas – a de ontem decorreu também à porta fechada, tendo sido realizada posteriormente uma conferência de imprensa. Questionada quanto ao porquê dos jornalistas não poderem assistir à reunião deste conselho, contrariamente ao que era a prática, Leong Wai Man justificou o procedimento com os “assuntos mais privados” que nele são discutidos. “Nas reuniões temos que tratar assuntos mais privados, pelo que não podemos deixar aberto para assistirem à reunião. Os assuntos privados talvez incluam proprietários individuais ou privados, pelo que nós não podemos deixar que essas informações se divulguem abertamente”, declarou a vice-presidente do IC.

Segundo explicou Leong Wai Man, no início de cada reunião são dados a conhecer os temas que serão discutidos para que os membros possam declarar eventuais conflitos de interesses. Até ao momento, “ainda não recebemos qualquer declaração de interesses”, garantiu a governante. E não é função do IC averiguar se existem, ou não, conflitos de interesses dos conselheiros? “Conforme a legislação, os membros têm que fazer a declaração por vontade própria”, declarou a vice-presidente do IC.

IC ORGANIZA SESSÃO DE ESCLARECIMENTO SOBRE LAI CHI VUN NO PRÓXIMO SÁBADO

No próximo sábado o Instituto Cultural (IC) vai realizar uma sessão de esclarecimento sobre a revitalização e preservação dos estaleiros navais de Lai Chi Vun, pelas 10 horas, no auditório do Museu de Arte de Macau. Foram convidados como oradores Liu Boying, professor associado da Faculdade de Arquitectura da Universidade Tsinghua, Wang Weijen, professor do departamento de Arquitectura da Universidade de Hong Kong, e o urbanista Lam Iek Chit. A sessão terá tradução simultânea em chinês e português.