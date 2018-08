IACM considera plano da Yat Yuen “viável”

A Companhia de Corridas de Galgos (Yat Yuen) submeteu ontem uma nova proposta ao Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) “para mostrar a sua determinação em assumir a responsabilidade e assegurar os cuidados adequados aos cães”, escreveu a empresa, em comunicado. Na proposta, que apenas vem acrescentar elementos ao plano já apresentado pela Yat Yuen na passada sexta-feira, a companhia diz estar à espera da aprovação da DSSOPT sobre o pedido de alteração da finalidade do terreno no Pac On que vai acolher o futuro Centro Internacional de Realojamento de Galgos. O IACM considerou o plano “viável” e confirmou também ontem a extensão do prazo de reclamação dos galgos até 29 de Setembro.

Em nota ontem remetida às redacções, a Yat Yuen descreve o espaço que estará à disposição dos 533 galgos que ainda permanecem no Canídromo, no novo Centro Internacional de Realojamento que a empresa se propõe criar num edifício industrial arrendado para o efeito no Pac On, em parceria com a Anima. A empresa adianta que os animais receberão os cuidados de tratadores 24 horas por dia e que o IACM é bem-vindo para “conduzir inspecções diárias”. A companhia garante ainda que, durante os 60 dias concedidos pelo IACM para reclamação dos animais, assegurará que todos sejam vacinados e esterilizados, garantindo a sua transferência para o novo espaço. A proposta, assinala a Yat Yuen, visa preparar “uma casa confortável para os galgos de acordo com os padrões internacionais”, sendo que o processo de adopção dos animais, “continuará a ser supervisionado e gerido pela Anima”.

Em comunicado ontem divulgado ao final do dia, o IACM confirma ter recebido a nova proposta da Yat Yuen relativa ao alojamento dos galgos. O organismo considerou “viável o plano de ‘habitação residencial’, sugerido pela Yat Yuen, decidindo autorizar a prorrogação do prazo de reclamação dos galgos por 60 dias”, que havia sido requerido pela empresa na passada quinta-feira, assinalando que a Yat Yuen deve reclamar os animais até 29 de Setembro.

Escreve o IACM que “os estabelecimentos seleccionados na proposta envolvem a finalidade do terreno, portanto, a pedido do IACM, a Yat Yuen submeteu hoje [ontem] uma nova proposta relativa ao realojamento dos galgos, na qual referia um requerimento relativo ao plano de ‘habitação residencial’”. No mesmo plano, diz o IACM, a empresa referiu “a utilização de 11 imóveis privados, servidos de um estabelecimento para o alojamento dos galgos, bem como, a disponiblização dos funcionários e associações de protecção dos animais na prestação de cuidados dos cães”.

O IACM comunicou ainda à Yat Yuen que deve avisar o organismo com pelo menos sete dias de antecedência a contar a partir da data em que pretender reclamar os galgos, para que este possa verificar se o novo alojamento, que entretanto será adaptado, corresponde às disposições da Lei de Protecção dos Animais. O Instituto reitera ainda que “todas as despesas resultantes de cuidados temporários dos galgos pelo IACM estão a cargo da Yat Yuen”. S.G.