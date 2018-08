FIC canaliza 33 milhões para 15 projectos no primeiro semestre

O Fundo das Indústrias Culturais aprovou 15 projectos para prestação de apoio financeiro no primeiro semestre do ano, disponibilizando um total de 33 milhões de patacas, foi ontem anunciado. A partir de hoje encontra-se disponível um novo programa de apoio financeiro dedicado à construção de marcas focado primordialmente em mercados fora de Macau.

Pedro André Santos

No primeiro semestre deste ano o Fundo das Indústrias Culturais (FIC) concedeu 33 milhões de patacas em apoios financeiros destinados a 15 projectos. A percentagem dos projectos de empréstimo sem juros obteve um aumento, tendo atingido 25 milhões, enquanto que o valor de subsídio a fundo perdido foi de oito milhões. “O projecto que eles estão a fazer tem o orçamento de 120 milhões, o que estamos a dar é só uma fatia muito pouca. A fundo perdido só ocupamos 7% do investimento total. Os 15 projectos têm um valor de investimento para 120 milhões”, explicou Davina Chu ao PONTO FINAL. A vogal do Conselho Administrativo do FIC acrescentou ainda que no ano passado houve mais projectos, sendo que uma diferença para este ano é que “temos mais empréstimos”. Os projectos financiados pertencem, na sua maioria, aos sectores de moda e vestuário, música, dança e jogos.

Em jeito de balanço, Davina Chu considera que os projectos apresentados actualmente estão “mais maduros”, tendo havido um progresso positivo. “No início, em 2014, vieram muitos projectos, mas não percebiam nas candidaturas o que é que o FIC estava a fazer. Houve algumas queixas a dizer que o FIC não ajudou muito porque estavam mais acostumados a receber subsídios de outros serviços, como a Fundação Macau ou o Instituto Cultural, que é um pouco mais um subsídio nas actividades, enquanto que o FIC está a apoiar indústrias para fazer negócio. Não é só uma actividade, temos continuidade”, salientou.

Relativamente aos trabalhos de fiscalização dos projectos, no primeiro semestre do corrente o FIC recebeu 34 relatórios. “Os projectos beneficiários foram executados em conformidade com os planos previstos, com o valor total de investimento efectivo de 123 milhões, dos quais 102 milhões são do fundo das próprias empresas, ocupando 83% do valor total de investimento”, refere uma nota do FIC. Naquele valor estão incluídos cerca de 30 milhões de patacas em apoio de empréstimo sem juros, fornecido pelo organismo e a ser devolvido.

O valor total do subsídio a fundo perdido fornecido pelo FIC foi de 21 milhões, ocupando 17% do valor total de investimento. No total, os 34 projectos comerciais criaram 700 postos de emprego, sendo, na sua maioria, na área de produção de multimédia.

Sobre a devolução das prestações de empréstimo sem juros, a maioria foi devolvida atempadamente, correspondente a um valor de 5,4 milhões de patacas.

Novo apoio financeiro arranca hoje

Abriu hoje um novo programa de apoio financeiro para construção de marcas, iniciativa que pretende apoiar indústrias culturais locais a serem “inovadoras e competitivas” nos mercados fora de Macau. Serão concedidos, no total, cinco apoios, com um valor máximo de cinco milhões de patacas a cada um deles. “O objectivo é para as pessoas organizarem empresas para explorar mercados, o seu mercado não é só em Macau”, disse Davina Chu ao PONTO FINAL.

O período de candidatura deste programa termina a 31 de Outubro.