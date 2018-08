Comércio externo cresce 22,8% no primeiro semestre

O comércio externo de Macau cresceu 22,8% nos primeiros seis meses do ano e atingiu 49,64 mil milhões de patacas. De acordo com a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), Macau exportou até Junho bens avaliados em 6,20 mil milhões de patacas – mais 10,2% do que em igual período de 2017. No período em análise, a reexportação (exportação de produtos anteriormente importados), cresceu 13,9% para 5,39 mil milhões de patacas. Já a importação de mercadorias cresceu 24,8% para 41,45 mil milhões de patacas. Por conseguinte, o défice da balança comercial atingiu 37,25 mil milhões de patacas, indicou a DSEC.

A China continental reafirmou-se como o segundo maior mercado, para onde foram exportadas mercadorias no valor de mil milhões de patacas, uma subida de 9,5% em termos anuais. As exportações para as nove províncias do Delta do Rio das Pérolas representaram quase 98% desse valor. Também as vendas para Hong Kong (3,9 mil milhões de patacas) e para a União Europeia (107 milhões de patacas) registaram, no primeiro semestre, uma subida de 11,9% e 5,6%, respectivamente.

Nos primeiros seis meses de 2018, os valores exportados para os países de língua portuguesa e para os países inseridos na iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota” (com excepção da China) cresceram 3,6 e 83,4%, respectivamente. Anunciada pelo Presidente Xi Jinping, a iniciativa, avaliada em 900 mil milhões de dólares americanos, visa reactivar as antigas vias comerciais entre a China e a Europa através da Ásia Central, África e Sudeste Asiático.

Já do lado das importações, Macau comprou à China produtos no valor de 14,95 mil milhões de patacas – mais 30,2% em termos anuais, e à União Europeia bens avaliados em 11,06 mil milhões de patacas. A mesma tendência foi verificada nas importações de mercadorias dos países de língua portuguesa (393 milhões de patacas) dos países integrantes da iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”, que cresceram 28,3% e 21,6%, respectivamente.

Durante este período, os valores importados de telemóveis (3,75 mil milhões de patacas), de combustíveis e lubrificante (3,41 mil milhões de patacas) e materiais de construção (1,09 mil milhões) cresceram, respectivamente, 96,7%, 17% e 23,1%.