Auditores temem falência de sócia do Mitologia Grega

A Amax continua a dar prejuízo, está em insolvência técnica e os auditores temem que possa não escapar à falência. A empresa liderada pelo promotor de jogo Ng Man Sun admite não ter ainda uma solução para o Casino Mitologia Grega, encerrado desde 2015 e envolto numa disputa judicial.

Vítor Quintã

A Amax International Holdings Limited, sócia do Casino Mitologia Grega, tem um passivo superior em mais de 161 milhões de dólares de Hong Kong aos activos, revela o relatório anual da companhia listada na Bolsa de Valores de Hong Kong, divulgado na segunda-feira. Os auditores da empresa de jogo avisam mesmo que “existe uma concreta incerteza que pode levantar sérias dúvidas sobre a capacidade do grupo de continuar as suas actividades”.

Com receitas de apenas 62,2 milhões de dólares vindas de salas de jogo em Vanuatu e no Camboja, a Amax teve um prejuízo de 50,7 milhões no ano financeiro que terminou a 31 de Março passado. Ainda assim uma melhoria em relação ao período anterior, durante o qual a empresa tinha perdido quase mil milhões de dólares. O passivo da Amax aumentou para 216,2 milhões, enquanto os activos correntes eram de apenas 54,6 milhões. Ou seja, a empresa está em insolvência técnica.

Além disso, os auditores sublinharam no relatório que uma significativa parte dos activos está ligada ao Mitologia Grega e como tal pode já não valer nada. A Amax viu-se mesmo obrigada, segundo os termos de um acordo alcançado com os auditores, a vender em Abril passado por 30 milhões um conjunto de 30 jogos para o telemóvel que tinha comprado em 2017 por 27 milhões. O PONTO FINAL pediu mais informações à empresa mas não recebeu qualquer resposta.

Os problemas financeiros da empresa agravaram-se com o encerramento do Mitologia Grega – no qual a Amax tem uma participação de 24,8 por cento – mas já vêm de trás. Desde 2010 que a Greek Mythology (Macau) Entertainment Group Corporation Limited, operadora do casino, se recusava sequer a disponibilizar a informação financeira do Mitologia Grega e muito menos a pagar a comissão acordada com a empresa promotora de jogo, uma dívida que está já perto dos 1,2 mil milhões de dólares. A Amax teve de recorrer aos tribunais e a direcção liderada pelo veterano Ng Man Sun admite que ainda deverá precisar de “mais 8 a 18 meses” para conseguir finalmente aceder às contas da Greek Mythology.

Fraude e violência

O Casino Mitologia Grega encerrou a 31 de Dezembro de 2015, supostamente para obras de renovação que nunca arrancaram. A Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) confirmou ao PONTO FINAL que não recebeu qualquer pedido da Sociedade de Jogos de Macau, S.A. (SJM) – concessionária de jogo sob cuja licença operava o casino – para reabrir o espaço. Não foi possível obter um comentário da SJM.

A longa disputa judicial, que passou mesmo pelos tribunais das Ilhas Virgens Britânicas, nasceu de um desentendimento entre Ng Man Sun e a ex-namorada Chan Mei Fun, a quem o promotor terá entregue a maioria das acções da operadora do casino. Em 2012, enquanto estava a jantar no Hotel Beijing Imperial Palace, onde se situava o casino, Ng foi alvo de uma agressão estilo-tríade por um grupo de homens que lhe partiram as mãos e as pernas.

Chan Mei Fun acabou presa por fraude num outro caso e o hotel eventualmente foi parar às mãos da Victory Success Holdings Limited, uma empresa ligada à maior promotora de jogo de Macau, a Suncity Group, liderada por Alvin Chau Cheok Wa, supostamente para pagar uma dívida. Mas, em Junho passado, a Empresa Hoteleira de Macau – operadora do Hotel Palácio Imperial Beijing, agora controlada por Ng Man Sun – conseguiu que o Tribunal de Primeira Instância lhe devolvesse a propriedade, que tinha sido ocupada “ilegamente e através do recurso à violência” pela Victory Success, concluiu o tribunal.

Em Maio passado, o director-executivo da Suncity, Andrew Lo Kai Bong, tinha dito ao jornal de Hong Kong Ming Pao que o grupo iria pedir à Direcção dos Serviços de Turismo (DST) uma nova licença para o Palácio Imperial Beijing. Mas Maria Helena de Senna Fernandes, a directora da DST, que encerrou o hotel da Taipa em Junho de 2016 devido a graves problemas de segurança, disse à TDM poucos dias depois não ter chegado qualquer pedido. O PONTO FINAL perguntou à Direcção dos Serviços dos Solos, Obras Públicas e Transportes se tinha recebido algum projecto para obras de renovação do hotel, mas não recebeu qualquer resposta. Também não foi possível obter um comentário da DST.