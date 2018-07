Trabalhadores da Melco Resorts manifestam-se amanhã por melhores condições de trabalho

Os trabalhadores da Melco Resorts & Entertainment Limited, liderados pela Associação Novo Macau para os Direitos dos Trabalhadores do Jogo, vão para as ruas amanhã em protesto contra o que dizem ser o tratamento severo que a empresa tem para com os seus funcionários.

Stacey Qiao

Numa conferência de imprensa realizada ontem, a Associação Novo Macau para os Direitos dos Trabalhadores do Jogo anunciou que os funcionários da Melco Resorts & Entertainment Limited, principalmente ‘croupiers’, farão uma manifestação amanhã à tarde para exigir mais benefícios e condições de trabalho, incluindo os 14 meses de salário, o cálculo certo do fundo de pensões, a proibição efectiva de fumar nas salas de jogo de massa e um “tratamento mais humano” do seu pessoal.

Cloee Chao, presidente da Associação Novo Macau para os Direitos dos Trabalhadores do Jogo, iniciou a conferência de imprensa refutando as afirmações do presidente da empresa. A 10 de Julho, a Associação enviou uma carta com várias exigências a Lawrence Ho, presidente e director executivo da Melco Resorts. Ho respondeu num evento a 24 de Julho, pedindo aos funcionários que “superassem os momentos difíceis com a empresa”, e ignorou sua demanda pelo “bónus de Verão” equivalente a um mês de salário.

“Um olhar sobre as receitas da empresa provaria que ele estava errado”, disse Chao, apontando a alta rentabilidade da empresa, “no ano passado, os lucros líquidos da Melco Resorts chegaram aos 500 milhões de dólares americanos. Isso dificilmente pode ser chamado de “tempos difíceis”. Além disso, a empresa também está activamente a investir no estrangeiro, em países como o Japão e o Cambodja. Como é que tem dinheiro para investimento, mas não há para melhorar os benefícios, que os funcionários totalmente merecem?”, acrescentando que a Melco Resorts é a única operadora de jogo que ainda não anunciou o plano de bónus de Verão.

Na conferência de imprensa, os funcionários da Melco Resorts disseram que a concessionária “não tem escrúpulos”, que “finge ser pobre e finge ser surda às pretensões dos trabalhadores”. Várias outras razões-chave de insatisfação também foram destacadas, por exemplo: a má implementação da proibição do fumo nas salas de jogos de massa, a dificuldade em pedir licença médica, salários diferentes para o mesmo trabalho e o cálculo do fundo de pensão baseado no salário de base em vez do rendimento total.

A manifestação está marcada para começar às 16 horas na Avenida da Nave Desportiva, passando pelo City of Dreams e terminando na entrada Sudoeste do estabelecimento. Os participantes vão usar bonés, máscaras e crachás especialmente feitos para a manifestação. Cloee Chao disse aos jornalistas que “mais de 600 pessoas já reservaram ‘o conjunto dos equipamentos’ e acreditamos que o número real de manifestantes excederá esse”.

Questionada pelo PONTO FINAL sobre se os outros trabalhadores, que não os do jogo, também vão participar na manifestação, Cloee afirmou: “muitos seguranças, operadores de caixa, funcionários da restauração e de limpeza também vão participar, pois também eles não têm o bónus de Verão”.

A Associação também está a motivar os funcionários de outras operadoras de jogo a participar na manifestação. “Os trabalhadores das seis concessionárias devem unir-se para lutar pelos nossos direitos”, disse Lei Man Chao, vice-presidente da Associação.