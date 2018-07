Ng Kuok Cheong pede eliminação da proposta de tipificação do crime de falso rumor

Ainda que defenda que, na sequência do tufão Hato, faça “todo o sentido” rever o sistema da protecção civil, Ng Kuok Cheong pediu ontem, durante o período de intervenções antes da ordem do dia, para o Governo eliminar o crime de falso rumor, previsto na proposta da Lei de Bases da Protecção Civil. Sublinhando que o Código Penal já prevê crimes relacionados com rumores falsos, o deputado apontou que o Executivo “deve sensibilizar a população para estes crimes e aplicar a lei de forma rigorosa, com vista à repressão da propagação de rumores falsos que prejudiquem a segurança pública”. “Não deve tipificar novos crimes de forma precipitada, pois assim a liberdade de expressão será posta em causa e os residentes terão medo de divulgar alertas de perigos”, alertou.

Em relação ao tufão Hato, Ng Kuok Cheong apontou que a população se queixa de o Governo “não conseguir avaliar atempadamente o perigo e dar instruções de evacuação”. “O descontentamento não tem a ver com a não divulgação das informações oficiais por parte da imprensa”, frisou, sublinhando que não se deve interferir na liberdade dos órgãos de comunicação social, “pois estes dispõem-se a divulgar informações oficiais que sejam relevantes”. “O Governo deve eliminar as propostas de normas secundárias como o crime de propagação de rumores falsos e o dever da imprensa de divulgação das informações governamentais”, afirmou o pró-democrata. C.V.N.