Literatura de Macau apresenta-se em Hong Kong e Shenzhen

Macau esteve presente na Feira do Livro de Hong Kong e na Expo Nacional de Comércio Livreiro, em Shenzhen, dois dos mais relevantes eventos livreiros da Ásia. A Feira do Livro de Hong Kong realizou-se entre os dias 18 e 24 de Julho, no Centro de Convenções e Exposições de Hong Kong, e o Pavilhão de Macau contou com mais de 800 publicações locais. Neste evento, a Fundação Macau e o Instituto Cultural (IC) apresentaram a cultura de Macau pelo oitavo ano consecutivo, com o objectivo de mostrar aos leitores de Hong Kong a cultura da região vizinha. A organização exibiu livros de mais de 20 entidades do sector livreiro de Macau, refere o IC.

A 19 de Julho, o IC realizou o lançamento do livro “Macau e os Ingleses, 1637-1842: Prelúdio a Hong Kong”, e organizou uma palestra, que teve como orador convidado o Prof. Ye Nong, da Academia de Documentos Históricos e Cultura Chinesa da Universidade de Jinan. A Fundação Macau realizou ainda o lançamento do livro “Cantonês de Macau”. A Feira do Livro de Hong Kong, uma das maiores da Ásia, celebrou este ano a sua 29.ª edição. Ainda não há números sobre a edição deste ano, mas a do ano passado atraiu perto de um milhão de visitantes.

Os livros de Macau também estiveram presentes na 28.ª Expo Nacional de Comércio Livreiro, que se realizou entre 19 e 22 de Julho, em Shenzhen. A fim de promover a diversidade editorial de Macau, o IC e a Fundação Macau, que também organizaram a presença de Macau no evento, apresentaram cerca de 300 tipos de livros de referência. “As obras expostas divulgam a imagem cultural da Região e reforçam o poder editorial de Macau junto dos leitores do Interior da China”, refere a nota do IC.

Aqui foram apresentadas obras editadas nos últimos dez anos em Macau nas línguas chinesa, portuguesa e inglesa. Além dos livros, o Pavilhão de Macau apresentou ainda no evento uma colecção de fotografias dos edifícios classificados como Património Mundial do centro histórico de Macau.