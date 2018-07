IACM considera que extensão da reclamação dos galgos depende da aprovação do projecto pela DSSOPT

José Tavares, presidente do Conselho de Administração do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), disse ontem aos jornalistas na Assembleia Legislativa que a Yat Yuen enviou uma carta de compromisso, prometendo apresentar hoje um plano de viabilidade ao IACM. Tavares referiu que o IACM não tem autoridade nem condições para analisar a viabilidade do plano da Yat Yuen de transferir os galgos que se encontram no Canídromo para um edifício num terreno privado no Pac On, e que a empresa necessita de discutir com a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT). “Se o plano for considerado inviável”, acrescentou Tavares, “o IACM não estará em condições de conceder a prorrogação de 60 dias”.

Segundo a Macau Concealers, a DSSOPT não recebeu qualquer pedido para alterar a finalidade do terreno no Pac On, e ainda não esclareceu se o lote poderá ser usado para cuidar de galgos. Questionado sobre se considerava que a Yat Yuen estava continuamente em estagnação, Tavares respondeu: “A cooperação de Yat Yuen com a Anima, anunciada na sexta-feira, mostra que Yat Yuen não está a actuar sem sinceridade, apenas que a sinceridade chegou tarde demais”. Se os 60 dias adicionais forem concedidos mas a Yat Yuen não acolher os animais, o que acontecerá? “Se não houver justificações realistas, vamos impor directamente uma penalização à Yat Yuen”, respondeu José Tavares. Stacey Qiao