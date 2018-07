“Despesismo” do Governo alvo de críticas no hemiciclo

Os casos da Viva Macau e do metro ligeiro foram ontem utilizados por vários deputados para criticar a utilização do erário público por parte do Governo. Ho Ion Sang denunciou o “despesismo” do Executivo em projectos como o campus da Universidade de Macau ou o Terminal Marítimo do Pac On.

Catarina Vila Nova

O caso Viva Macau continua a motivar a intervenção dos deputados, com Sulu Sou e José Pereira Coutinho a criticarem, uma vez mais, os empréstimos concedidos à falida companhia aérea. Ho Ion Sang aproveitou este caso para denunciar na Assembleia Legislativa (AL) o “despesismo” do Governo com o erário público, elencando um rol de projectos nos quais o orçamento final ultrapassou bastante o montante inicialmente previsto. Já Leong Sun Iok concentrou-se no metro ligeiro, receando que a recente decisão do Tribunal de Última Instância (TUI) de obrigar o Executivo a rever as propostas do parque de materiais e oficina leve a um adiamento da inauguração do projecto.

Apontando que o caso Viva Macau “é um caos deixado pelo Governo de Edmund Ho”, Sulu Sou defende que os actuais governantes “sabem claramente que não é possível o público compreender este empréstimo enorme”. “Os novos dirigentes não podem ignorar esta dívida antiga. Claro que é importante avançar com o melhoramento do regime do FDIC, mas isto não pode ser uma desculpa para fugir ao apuramento da verdade e à imputação de responsabilidades”, defendeu o também vice-presidente da Associação Novo Macau, pedindo que o Executivo apresente “todos os relatórios e documentos relacionados com o processo de concessão de empréstimos”.

Considerando que a Viva Macau foi a única empresa a quem o Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização [FDIC] concedeu empréstimos sem garantias, Sulu Sou apontou ser “inevitável” questionar as relações familiares entre o Chefe do Executivo e os responsáveis da empresa. “Tudo isto demonstra que estes empréstimos foram feitos sob medida pelo então Governo, portanto, é inevitável que a relação de parentesco entre o então Chefe do Executivo e o administrador executivo da empresa seja questionada”, apontou o deputado.

José Pereira Coutinho considerou que o “elevado valor envolvido obrigaria um Governo responsável e prudente a apurar as responsabilidades criminais e disciplinares”. “Mas, como de costume, o Governo optou por encobrir o escândalo, tentando enganar a sociedade de que, um dia, os 212 milhões seriam recuperados”, criticou. O deputado questionou ainda porque é que, em Macau, “uns têm tratamento especial, podendo usar 212 milhões do erário público por terem relações especiais com altos membros do Governo”. “Será minimamente razoável que um escândalo de tamanha dimensão tenha demorado mais de dez anos para virem agora dizer que não há mais nada a fazer?”, atirou.

“O GOVERNO TEM UM REGISTO ESCANDALOSO E TEM SIDO CRITICADO PELO DESPESISMO”

Para Ho Ion Sang, o caso Viva Macau foi mais um no qual foi revelado o “despesismo” do Governo, recordando os projectos dos Jogos da Ásia Oriental, do Terminal Marítimo do Pac On, do campus da Universidade de Macau e, mais recentemente, do metro ligeiro. “O Governo tem um registo escandaloso e tem sido criticado pelo despesismo. A população acusa o Governo, podre de dinheiro, de ser gastador e de desperdiçar o dinheiro público em serviços desnecessários para resolver questões controversas”, acusou o deputado. No caso específico do metro ligeiro, o legislador aponta para a “incerteza da inauguração da linha da Taipa” e sublinha que “a sociedade receia que surjam avultadas despesas devido ao atraso das obras do parque [de materiais e oficinas]”.

Com a recente decisão do TUI de obrigar o Governo a rever a pontuação das empresas candidatas à construção do parque de materiais e oficinas, Leong Sun Iok antecipa que sucedam novos atrasos na linha da Taipa e que o Executivo tenha de pagar uma “avultada indemnização”. “O Governo comete sempre erros nos concursos públicos e na elaboração dos contratos”, atirou o deputado, que prevê que o orçamento global de todo o projecto do metro ligeiro possa exceder “várias dezenas de milhares de milhões” de patacas. “Apelo ao Governo para proceder, rigorosamente, à revisão e fiscalização do orçamento geral e da eficácia deste projecto, para garantir que o erário público seja utilizado de forma razoável”, disse Leong Sun Iok.