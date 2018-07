Deputados preocupados com construção de armazém de substâncias perigosas no Cotai

A proposta de construção de um armazém de substâncias perigosas no Cotai, cujas plantas de condições urbanísticas foram recentemente aprovadas no Conselho de Planeamento Urbanístico, foi alvo de duas intervenções antes da ordem do dia da sessão plenária de ontem. Au Kam San questionou a validade da construção destas instalações junto de um bairro comunitário, sugerindo que estas substâncias fiquem armazenadas em Ká-Hó. Zheng Anting antecipa que este projecto temporário se transforme em permanente, levando para o hemiciclo as preocupações dos moradores de Seac Pai Van.

“É razoável concentrar as substâncias perigosas num local perto do bairro comunitário projectado para 60 mil residentes? Por quanto tempo é que os armazéns provisórios vão funcionar?”, quis saber Au Kam San. O deputado defende a necessidade de armazéns de substâncias perigosas mas opõe-se à sua instalação nas proximidades de zonas habitacionais, especialmente na Ilha Verde e em Seac Pai Van. Apontando que existem já três pontes entre Macau e as ilhas, o pró-democrata entende não ser necessária a criação de uma infra-estrutura temporária, devendo todas as substâncias perigosas ser armazenadas em Ká-Hó, podendo, para o efeito, proceder-se a obras de ampliação do armazém já existente.

Zheng Anting levou até ao hemiciclo as preocupações dos moradores de Seac Pai Van que, segundo o deputado, consideram que o armazém é uma “bomba-relógio”. “Estão preocupados com a sua segurança e manifestam a sua forte oposição pois as autoridades tomaram essa medida sem uma consulta pública, ignorando as opiniões da sociedade”, apontou. Assim, o legislador atirou uma série de perguntas ao Executivo, procurando saber se existe uma distância de segurança entre a infra-estrutura projectada e as futuras instalações públicas, se foram realizados estudos para saber se, em caso de acidente, uma explosão pode atingir a zona residencial e como se pode garantir uma evacuação rápida dos residentes. “A população tem pouca confiança no Governo e teme que o depósito a ser construído no Cotai deixe de ser provisório e passe a ser de longa duração ou até permanente”, afirmou. C.V.N.