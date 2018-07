Condutores sob o efeito de drogas podem ficar impunes, avisa juiz

Quem conduz sob a influência de drogas em Macau habilita-se a não ser condenado, avisa um juiz do Tribunal de Segunda Instância. Isto porque o Governo não publicou até agora um diploma essencial para preencher uma grave lacuna na Lei do Trânsito Rodoviário, aprovado há mais de 11 anos.

A Lei do Trânsito Rodoviário, em vigor há mais de 11 anos, tem uma grave lacuna no que toca à condução sob influência de drogas, defende José Maria Dias Azedo. O juiz do Tribunal de Segunda Instância (TSI) avisou que a não publicação de um diploma a definir a forma de identificar quem de facto está sob influência de estupefacientes e substâncias psicotrópicas pode impedir mesmo a condenação destes condutores.

Num veredicto de 28 de Junho, mas apenas divulgado ontem, o TSI rejeitou o recurso de um homem condenado a 11 meses de prisão – e cuja carta de condução foi ainda suspensa – após ter sido apanhado a conduzir com ketamina e cocaína no sangue. A defesa do residente alegou que o teste feito no Centro Hospitalar Conde de São Januário apenas “prova que ele usou drogas” mas não que ainda estava sob a influência dessas drogas. Isto porque o arguido diz ter tomado ketamina 19 horas antes da detenção.

O suspeito recusou-se a parar numa operação stop na Taipa Grande a 8 de Março de 2013, o que originou uma perseguição policial que só acabou no Pátio da Fortuna, perto do então campus da Universidade de Macau. O homem tentou depois escapar a pé e acabou mesmo por agredir um agente da polícia antes de ser finalmente algemado. Apesar da agressão, o relatório diz que os agentes descreveram o estado do residente como “letárgico”, o que motivou um exame de urina.

Sorte traçada

Dois dos três juízes do TSI confirmaram a decisão do Tribunal Judicial de Base, sublinhando que, se a quantidade de drogas no sangue era suficiente para ser detectada por um teste, então “tinha a capacidade de afectar o organismo”. Mas o terceiro juiz discordou e numa declaração de voto defende que “um mero teste de urina” não chega para determinar se o condutor estava sob a influência de drogas. “O consumo pode ter ocorrido há vários dias, e há muito que esgotado se encontra o seu efeito físico ou psicológico”, sublinhou José Azedo.

Aliás, sublinhou o juiz, é por isso que a Lei do Trânsito Rodoviário trata de forma diferente a condução sob influência de drogas e a condução em estado de embriaguez, que pode ser confirmada soprando no balão ou através de exame médico ou ao sangue. Já quanto à condução sob influência de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, diz a lei de 2007, “são fixados por diploma complementar os exames, os métodos e os materiais a utilizar”.

O problema, diz José Azedo, é que este diploma complementar nunca foi publicado, apesar da própria Comissão da Assembleia Legislativa que em 2007 discutiu a lei ter recomendado ao Governo que a introdução deste diploma “seja feita no mais curto prazo possível. Isto porque enquanto não forem determinados os métodos para a fiscalização desta conduta [condução sob influência de drogas], a norma (…) não poderá ser aplicada”. Ou seja, é impossível condenar quem quer que fosse por este crime, defendeu o juiz.

Já a primeira instância, recorda José Azedo, foi “ainda mais longe” e rejeitou um pedido do arguido para perguntar ao São Januário qual a quantidade de estupefacientes detectada e se o seu efeito ainda se fazia sentir. É “quase caso para se dizer que a sua sorte estava traçada desde que foi deduzida a acusação”, lamentou José Azedo, porque sem regras sobre como identificar a condução sob influência dos drogas os acusados ficam também sem capacidade de se defender.