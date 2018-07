Aprovado na especialidade o benefício fiscal para proprietários de veículos danificados pelo Hato

Os proprietários dos veículos danificados pelo Hato que tenham procedido ao cancelamento da matrícula até 18 de Setembro de 2017 vão ter direito a um benefício fiscal especial na aquisição de um novo carro ou motociclo. A Aliança de Macau para a Protecção dos Direitos dos Carros Danificados pelas Inundações entregou ontem uma carta na Assembleia Legislativa, mostrando-se contra esta medida e pedindo a devolução por inteiro do imposto pago.

Catarina Vila Nova*

O benefício fiscal especial para a aquisição de veículos motorizados foi ontem aprovado na especialidade na sessão plenária da Assembleia Legislativa (AL), com Lionel Leong a frisar que a medida não se trata de uma compensação ou indemnização. A lei pretende apoiar os proprietários dos veículos danificados durante a passagem do tufão Hato pelo território, mas apenas aqueles que cancelaram a matrícula dos seus carros ou motociclos até 18 de Setembro do ano passado podem gozar deste benefício. Antes da sessão, a Aliança de Macau para a Protecção dos Direitos dos Carros Danificados pelas Inundações entregou uma carta na AL, pedindo o reembolso na totalidade do imposto pago, independentemente da aquisição de um novo veículo.

“Este benefício é para aliviar os encargos financeiros das pessoas cujos veículos foram danificados pelo Hato. Esta proposta de lei não é de compensação ou de indemnização”, afirmou Lionel Leong, em resposta a Sulu Sou. “Não concordamos com o título nem com as definições e objecto da proposta de lei. Não deve fazer menção a benefício, mas sim indemnização ou compensação”, defendeu o deputado. Isto porque, considerou o pró-democrata, “os proprietários estacionaram em lugares legais e agora há muitos proprietários que entendem que não vão comprar novos veículos porque ainda estão a pagar prestações ao banco”.

O secretário para a Economia e Finanças sublinhou que, quer a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), como a Direcção dos Serviços de Finanças (DSF), através de sessões de divulgação e comunicados de imprensa, transmitiram as informações à sociedade, rejeitando assim “qualquer acto enganoso”. Luís Gageiro, vice-director da DSAT, explicou que a definição do prazo de 18 de Setembro de 2017 teve por objectivo evitar “irregularidades”. “Isto é para encontrar um ponto de equilíbrio para quem quer encontrar um novo veículo e para controlar o número de veículos porque não permitimos o aumento para o dobro dos veículos das vítimas”, afirmou o dirigente.

PROPRIETÁRIOS QUEREM DEVOLUÇÃO POR INTEIRO DO IMPOSTO PAGO

Sublinhando que nunca quiseram “um cêntimo dos cofres públicos”, Terry Leong, representante da Aliança de Macau para a Protecção dos Direitos dos Carros Danificados pelas Inundações, afirmou que apenas quer que “o Governo enfrente o problema directamente”. “A premissa para receber este benefício fiscal é que nós compremos um novo carro. Pode parecer justo e razoável mas, na verdade, é como passar dinheiro do nosso bolso esquerdo para o direito”, considerou Leong, acrescentando que a proposta é “insignificante”. “Se eu comprar um carro com o imposto de 100 mil patacas, eu recebo um reembolso de 64 mil mas ainda tenho de pagar 34 mil. Não é isto que nós queremos”, lamentou.

Terry Leong alertou que o problema das inundações “ainda não foi resolvido”, relembrando a subida da água que afectou o Porto Interior este mês. “Se o Governo não resolver o problema, muito possivelmente a inundação de milhares de carros vai acontecer novamente quando formos atingidos por um outro grande tufão”, apontou. Para o representante dos proprietários de veículos danificados pelo Hato, também as empresas gestoras dos parques de estacionamento devem assumir parte da responsabilidade no problema. “Nós estacionamos os nosso carros legalmente. Porque é que tivemos que ser nós a retirar os nossos carros após a inundação? Não devem as empresas gestoras assumir alguma responsabilidade?”, questionou.

O representante da Aliança de Macau para a Protecção dos Direitos dos Carros Danificados pelas Inundações considera ainda que os proprietários foram “enganados” ao cancelarem as matrículas dos seus veículos. “O Governo vai vender os carros inundados em leilão e todo o dinheiro irá para os cofres do Governo. Eles querem tirar as peças dos nossos carros para venda, eu penso que isto é uma espécie de perseguição”, atirou Terry Leong.

* com Stacey Qiao