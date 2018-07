TSI mantém decisões do Chefe do Executivo

O Tribunal de Segunda Instância (TSI) reconheceu as decisões proferidas pelo Chefe do Executivo em dois casos de caducidade da concessão de terrenos interpostos pelos concessionários. Um dos terrenos em causa, designado por PO2, situa-se na Taipa, entre Pac On e a subestação eléctrica da CEM, e o concessionário é Raimundo Ho. Este terreno foi concedido em 12 de Junho de 1987, sendo o prazo de concessão de 25 anos. Em 26 de Abril de 2016, o Chefe do Executivo proferiu despacho que declarou a caducidade da concessão do terreno, já que o prazo de concessão tinha terminado em 2012 sem que fosse feito o aproveitamento das parcelas do terreno, nem a concessão se tornasse em definitiva. Agora, o Tribunal Colectivo também declarou a caducidade da concessão do terreno por “falta de aproveitamento”.

Em segunda instância, a Justiça indica que “a caducidade da concessão do terreno, por termo do prazo de concessão de 25 anos, é de uma caducidade preclusiva, que depende somente de um facto objectivo simples que é o decurso do prazo”.

Já o segundo terreno em causa situa-se na península de Macau na Zona de Aterros do Porto Exterior, do qual é concessionária a Companhia de Investimento Imobiliário On Tai, Limitada. O terreno foi concedido a 2 de Setembro de 1991, sendo o prazo de aproveitamento de 30 meses e o prazo de concessão de 25 anos. A 6 de Maio de 2015, o Chefe do Executivo proferiu despacho que declarou a caducidade da concessão por falta de aproveitamento dentro do prazo fixado no contrato, e o TSI declarou caducada a concessão, entendendo que “o incumprimento do prazo de aproveitamento fixado no contrato se deveu à culpa exclusiva da concessionária”. “Não existe violação dos princípios da proporcionalidade, da boa-fé, da tutela da confiança, da justiça, da igualdade e da imparcialidade, nem a alegada existência por erro manifesto ou total desrazoabilidade no exercício de poderes discricionários”, refere o tribunal.