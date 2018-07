Morreu o arquitecto Vicente Bravo, autor do Museu das Ofertas sobre a Transferência de Soberania

O arquitecto Vicente Bravo, autor de obra deixada em Macau, faleceu na manhã de sábado em Lisboa, avançou ao PONTO FINAL a arquitecta Maria José de Freitas. Nascido em Luanda, em 1946, onde o pai era engenheiro militar, Bravo mudou-se para Lisboa com seis anos, trocando a capital portuguesa por Macau no ano de 1980. Por cá ficou durante várias décadas, sendo da sua autoria o Museu das Ofertas sobre a Transferência de Soberania de Macau e o Pavilhão Temporário da Transferência de Soberania de Macau de Portugal para a China.

A este jornal, Maria José de Freitas, que soube do falecimento de Vicente Bravo através de um amigo em comum, confirmou ao PONTO FINAL que o arquitecto faleceu no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, na sequência de um enfarte. “O Vicente tinha problemas cardíacos e não conseguiu resistir ao último enfarte. O trabalho dele para o pavilhão da transferência de soberania inspirado numa lanterna chinesa era notável”, recorda a arquitecta. “Ficou depois o Museu da Transferência, também interessante e já permanente, um local de celebração onde está agora a exposição das chapas sínicas”.

Numa entrevista ao PONTO FINAL, em 2009, Vicente Bravo criticou a Administração responsável pelo plano original para o Cotai, acusando-a de ter sido “apanhada” no processo. “A Administração, que foi apanhada no processo, é em parte culpada por este disparate, que se deve também à brutalidade deste dinheiro do jogo, que é vil e baixo, não porque venha do jogo, mas por causa dos investidores. É brutal a violência deste vil dinheiro, porque a ignorância é enorme, arrogante e intolerante”, disse, na altura, o arquitecto.

Também o estilo arquitectónico instalado no Cotai mereceu o repúdio de Vicente Bravo, por ocasião da mesma entrevista. “Para mim é uma subcultura, uma incompreensão sobre o que é de facto esta cultura. Este gosto, este kitsch, estas falsificações miseráveis são americanas na sua essência. A arquitectura é engraçada porque casa a cultura emergente da América, feita por pessoas dispostas a copiar o que quer que seja da Europa porque nunca lá puderam ir”. C.V.N.