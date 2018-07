MFE acolheu 111 encontros durante bolsas de contacto

A edição deste ano da Exposição de Franquia de Macau 2018 (2018MFE) contou com um número de visitantes semelhante ao do ano passado, segundo revelou a organização, tendo realizado 111 encontros durante as bolsas de contacto.

Terminou ontem mais uma edição da Exposição de Franquia de Macau 2018 (2018MFE), que atraiu ao Venetian mais de 6.000 profissionais. Durante os três dias, realizaram-se 111 encontros durante as bolsas de contacto, que abrangeram a restauração, o franchising, o agenciamento de produtos de marca, reembalagem das marcas, plataformas de dados, venda a retalho, educação e captação de negócios. Um total de dez projectos contratados foram organizados com as partes oriundas do interior da China, Macau e Hong Kong, incluindo projectos relativos à cooperação comercial entre os governos, promoção da cooperação estratégica da indústria de venda a retalho de Macau na Grande Baía, franchising de hotel, agência de bebidas, participação das marcas macaenses nos projectos de revitalização dos bairros antigos, agências de equipamentos de impressão 3D, cooperação na fotografia para crianças, franchising dos centros de educação, entre outros.

Segundo um comunicado do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), os expositores que participaram na MFE deste ano disseram que chegaram a promover, com sucesso, os seus negócios e o “poder suave” das marcas, concordando com a eficiência real da participação na Exposição.

A 2018MFE é co-organizada pelo IPIM, Macao International Brand Enterprise Commercial Association (MIBA), Macau Chain Stores & Franchise Association, Associação Brasileira de Franchising, Association of Chain and Franchise Promotion of Taiwan e Licensing and Franchising Association of Hong Kong. Esta edição do certame criou uma “Zona de exposição do novo modelo de venda a retalho”, que permitiu aos participantes “compreender e aproveitar as tecnologias e serviços mais recentes do sector”, refere a nota do IPIM.