Macau aproveita feira de produtos da região para assinar acordos de cooperação

A Feira de Produtos de Marca da Província de Guangdong e Macau deste ano, que abriu ao público na passada sexta-feira e que encerrou ontem, foi utilizada para a assinatura de vários protocolos de cooperação entre os convidados da Área da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau. Estes acordos têm como propósito fazer com que Macau continue a desempenhar o papel de plataforma de cooperação entre a China e os países de língua portuguesa.

O Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), que organizou em conjunto com os Serviços do Comércio da Província de Guangdong a “Feira de Produtos de Marca da Província de Guangdong e Macau 2018”, assinou vários protocolos com os municípios da área da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau para aprofundar as relações na região. Os protocolos assinados têm como objectivo fazer com que Macau possa desempenhar melhor o papel de plataforma de cooperação entre a China e os países de língua portuguesa e desenvolver-se juntamente com os parceiros no exterior através do comércio electrónico, refere uma nota do IPIM.

O organismo assinou um Memorando de Cooperação Económica e Comercial para a Participação Conjunta de Huizhou e Macau na Área da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau com a Direcção dos Serviços do Comércio do Município de Huizhou; assinou também, juntamente com os Serviços do Comércio do Município de Dongguan, um Memorando de Cooperação Económica e Comercial para a Participação Conjunta de Dongguan e Macau na Área da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e celebrou, com os Serviços do Comércio dos Municípios de Jiangmen e Zhaoqing, o Memorando de Cooperação Económica e Comercial para a Participação Conjunta na Área da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau. Já os Serviços de Promoção do Investimento do Distrito de Congjiang, Província de Guizhou, por sua vez, assinaram um Protocolo de Cooperação Estratégica com a Companhia de Produtos da China.

Foram definidos três âmbitos de cooperação entre Dongguan e Macau: cooperação entre indústrias, principalmente a cooperação entre a indústria dos serviços e a de convenções e exposições; investigação e ligações sobre os domínios-chave de desenvolvimento na Área da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e aproveitamento das plataformas dos dois lados para promover investimento bilateral, explicou Fang Shaoming, investigador adjunto dos Serviços do Comércio do Município de Dongguan.

Lionel Leong, secretário para a Economia e Finanças, sublinhou o desejo de que os territórios reforçassem a cooperação “de modo a transformar a feira numa plataforma de intercâmbio e cooperação de produtos de marcas dentro da Grande Baía, no sentido de se coordenar com a implementação das Linhas Gerais do Planeamento para o Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, que serão lançadas em breve”.

Incentivar desenvolvimento de empresas locais

A Feira de Produtos de Marca da Província de Guangdong e Macau abriu na passada sexta-feira, dia 27, e encerrou ontem, dia 29. Naquela que foi a 10ª edição da feira, que voltou a decorrer no Venetian, os objectivos continuaram a passar por preservar o papel de Macau como plataforma de cooperação entre a China e os países de língua portuguesa, atrair projectos de investimento e incentivar o desenvolvimento das empresas macaenses.

Nesta edição da feira de produtos da província de Guangdong e Macau estiveram presentes 132 empresas com 183 bancas de exposição, refere a organização, acrescentando que este ano foram integrados meios online e offline, combinações do passado e do futuro, assim como uma Zona de Exposição dos Jovens Empreendedores.

Esta edição contou ainda com a participação de mais empresas relacionadas com a iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota” e com a “região da Grande Baía”, bem como de empresas criadas por empreendedores jovens. Estas novidades facilitaram a aquisição de produtos de artesanato, jóias e jades, vestuários e produtos alimentares aos visitantes.

A tecnologia também fez parte desta feira, com bancas dedicadas à tecnologia VR (realidade virtual), e outras zonas temáticas, como, por exemplo, o Cais do 10° aniversário de Guangdong-Macau, o Recreio do Florista, Passear e Procurar e a Jornada do Capitão Ba Ba em Busca do Tesouro. A feira contou ainda com espectáculos de dança, música e ainda com a competição culinária “Cozinha com Celebridades – Concurso na Cidade de Gastronomia Mundial”.