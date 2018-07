CCAC investiga empréstimos concedidos à Viva Macau

O Comissariado Contra a Corrupção encontra-se a investigar o caso da Viva Macau desde sexta-feira, na sequência da reunião do dia anterior da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas. Ao PONTO FINAL, Sulu Sou e José Pereira Coutinho afirmaram que esta investigação pode servir como argumento contra a proposta de debate que apresentaram na semana passada e que decidiram manter.

Catarina Vila Nova

Os empréstimos concedidos à Viva Macau estão a ser investigados pelo Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) desde sexta-feira, dia em que o Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização (FDIC) decidiu encaminhar o caso para o órgão de investigação. Lionel Leong explicou que a decisão surgiu na sequência da reunião do dia anterior da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas com representantes do Executivo, na qual os deputados instaram o Governo a reavaliar o caso. Ao PONTO FINAL, José Pereira Coutinho e Sulu Sou confirmaram que vão manter o pedido de debate sobre a Viva Macau apresentado na Assembleia Legislativa (AL), apesar de anteciparem que a investigação do CCAC possa servir como argumento contra a proposta.

Lionel Leong explicou que, tendo em conta as opiniões da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas e a “preocupação social” com a dívida da Viva Macau, o FDIC decidiu remeter os processos relacionados com o empréstimo para o CCAC, indica um comunicado do Gabinete de Comunicação Social. “Depois de auscultadas as opiniões dos deputados, o Conselho de Administração do FDIC decidiu remeter os respectivos processos para investigação pelo CCAC, no sentido de se apurar se houve transferência de bens ou se a declaração de falência envolveu má-fé”, pode ler-se na mesma nota.

De acordo com o mesmo comunicado, o secretário para a Economia e Finanças sublinhou que o Governo “insiste na recuperação da verba da dívida da Viva Macau por via do processo civil”. “Os advogados vão continuar a acompanhar o processo, sendo estes os meios mais adequados e eficientes para a retoma do valor do empréstimo”, acrescenta o Gabinete de Comunicação Social. Recorde-se que durante a reunião com a Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas, na passada quinta-feira, o Governo anunciou que o processo de recuperação da dívida estava suspenso, após a equipa de advogados ter desaconselhado o Executivo a perseguir o reembolso em Hong Kong.

Num outro comunicado, também de sexta-feira, o CCAC confirmou ter recebido as informações do FDIC e ter instruído um processo de investigação à concessão de empréstimos à Viva Macau. O órgão de investigação indica que se forem detectados “quaisquer actos ilegais ou infracções disciplinares”, irá proceder-se ao “devido acompanhamento nos termos legais” e simultaneamente será efectuada uma revisão sobre “a legalidade e a racionalidade” dos respectivos procedimentos de apreciação e aprovação.

COUTINHO E SULU SOU MANTÊM PROPOSTA DE DEBATE

Ao PONTO FINAL, José Pereira Coutinho e Sulu Sou confirmaram que decidiram manter o pedido de debate sobre os empréstimos concedidos à Viva Macau, apresentado na passada terça-feira na AL. O vice-presidente da Associação Novo Macau explicou que quer convidar o secretário para a Economia e Finanças e outros dirigentes à AL para clarificarem o caso perante os deputados e o público, uma vez que a reunião com a Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas decorreu à porta fechada. Ademais, apontou Sulu Sou que na reunião da passada quinta-feira foi discutido o funcionamento geral do FDIC e não apenas o caso concreto da Viva Macau. “Eu acho que eles se devem concentrar neste caso e explicá-lo numa reunião aberta”, defendeu o pró-democrata.

Apesar de se mostrar confiante que a proposta de debate tem “mais de 50% de probabilidade de ser aprovada”, Sulu Sou antecipa que o facto do caso estar a ser investigado pelo CCAC possa ser utilizado como argumento para chumbar o pedido. No entanto, o deputado defende que há “certos documentos e informações” que não estão directamente relacionados com a investigação. “A investigação do CCAC não deve ser utilizada como desculpa para recusar debater [este assunto] numa reunião aberta da AL”, declarou. Ainda assim, o pró-democrata está confiante que os restantes deputados vão aprovar a proposta, tendo em conta que a “reacção da AL foi mais rápida do que noutros casos”.

Também Coutinho prevê que a investigação do CCAC sirva de argumento para chumbar a proposta de debate, cuja votação não foi ainda agendada. “A reunião apressada da comissão e a subsequente apresentação da queixa do FDIC ao CCAC são os dois argumentos mais fortes para serem utilizados para votar a favor ou contra um debate amplo sobre o que se passou com a Viva Air”, disse o deputado.

O também presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) defendeu que “o Governo não quer que a AL fale sobre o assunto da Viva Air”, razão pela qual acredita que a reunião de quinta-feira foi uma “indicação do Executivo”. “O Governo solicitou a reunião e depois imediatamente apresentou queixa. Isto para quando for a votação da proposta de debate virem eles argumentar que como o CCAC já está a averiguar e como a comissão de acompanhamento já está a acompanhar, não vale a pena debater este assunto no plenário”, afirmou o deputado.

Para José Pereira Coutinho, o encaminhamento do caso para o CCAC veio “muitíssimo tarde”, questionando o deputado porque é que tal não aconteceu mais cedo. “O que é que o FDIC encontrou no espaço de 24 horas, em termos de factos e fortes indícios de crime, que tivesse levado a que o FDIC apresentasse uma queixa no CCAC?”, atirou.

Numa interpelação escrita enviada hoje ao Governo, Sulu Sou defende que este caso é uma “confusão” deixada pelo Executivo de Edmund Ho e pede ao actual Governo para apresentar todos os relatórios e documentos relacionados com o processo de aprovação dos empréstimos. Uma vez que os 212 milhões de patacas foram concedidos sem quaisquer garantias, e considerando que os empréstimos foram justificados tendo em conta a crise financeira de 2008, o deputado quer também saber se, nos exemplos apontados pelo secretário, os respectivos governos também aprovaram empréstimos sem garantias de reembolso. “Os outros governos, especialmente do interior da China e da Suíça, quando atribuíram empréstimos gigantes também o fizeram sem verificar a capacidade financeira da empresa?”, atirou Sulu Sou.