APACIM: Taxa de amamentação superior a 90% não corresponde à realidade

A presidente da Associação Promotora de Aleitamento e Cuidados Infantis de Macau desvalorizou a taxa de amamentação superior aos 90% registada no ano passado. Para Virginia Tam, deve-se olhar para as taxas de amamentação dos bebés com seis meses, um ano e dois anos que, no ano passado, ficaram abaixo dos 20%.

Catarina Vila Nova

A taxa de amamentação dos bebés nascidos em 2017 foi de 92,57%, representando um ligeiro aumento de 0,11% face aos 92,46% registados no ano anterior. Os números foram ontem avançados pelos Serviços de Saúde, por ocasião das comemorações da Semana Mundial de Aleitamento Materno. Em declarações ao PONTO FINAL, Virginia Tam, presidente da Associação Promotora de Aleitamento e Cuidados Infantis de Macau (APACIM), alertou para a realidade destes números, uma vez que incluem os bebés que foram amamentados apenas uma vez, ainda no hospital.

“Isto é o que nós chamamos de taxa de iniciação da amamentação, ou seja, qualquer bebé que, antes de ter alta do hospital, foi amamentado pelo menos uma vez, recai nesta categoria”, aponta Virginia Tam. “Eu acredito que um número para o qual devemos olhar e devemos sempre tentar aumentar são os quatro meses, cinco meses, um ano e até dois anos. Sim, [90%] é um bom número para noticiar, mas se me perguntar se é significativo, não é muito significativo”, considerou.

De acordo com os dados ontem divulgados pelos Serviços de Saúde, 17,25% dos bebés foram amamentados durante pelo menos seis meses, representando um aumento de 2,66% em comparação com os 14,6% registados em 2016. O mesmo comunicado indica que 19% dos bebés nascidos em 2016 continuaram a ser amamentados até perfazerem, pelo menos, um ano, em conjugação com alimentos adicionais, e 1,58% são amamentados até aos dois anos. Números estes que os Serviços de Saúde consideram “positivos”, apesar de serem consideravelmente inferiores à taxa de amamentação superior aos 90% registada nos últimos dois anos.

Por sua vez, Virginia Tam considera estes números “aceitáveis”, sublinhando as iniciativas do Governo em promover o aleitamento materno. “Se eu queria que o aumento fosse maior? Sim, mas isso leva o seu tempo. Eu acho que é aceitável”, apontou. Para a presidente da APACIM, o aumento destes valores passa, por um lado, pela criação de políticas laborais mais favoráveis e, por outro, por uma maior educação da sociedade. “Nós ainda ouvimos histórias de mães que passam por dificuldades em guardar leite no trabalho. Estou agradecida por termos mais salas de aleitamento em Macau, mas políticas amigas dos bebés podem ajudar”, defendeu.

Segundo números dos Serviços de Saúde, existem actualmente 201 salas de amamentação de Macau, sendo que 118 estão instaladas em serviços tutelados pelo secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, 23 noutros serviços governamentais e 60 no sector privado.

Na cerimónia de entrega de prémios para a promoção do aleitamento materno, que decorreu no passado sábado, foram reconhecidas 28 instituições públicas e privadas de Macau. Foram ainda entregues prémios a 167 mães que amamentam de forma constante os seus bebés por, pelo menos, dois anos, 281 mães que amamentam os bebés num período igual ou superior a um ano e 255 mães que amamentam os bebés durante seis meses ou mais.