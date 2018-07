Yat Yuen arrenda edifício no Largo de Pac On para realojar os galgos

O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) recebeu ontem da Yat Yuen um pedido de reclamação dos galgos do Canídromo, com uma proposta de deslocação dos animais para um edifício desocupado, que o PONTO FINAL sabe ter sido arrendado pela empresa para o efeito e que fica localizado no Largo de Pac On. A Yat Yuen pede ainda 60 dias para adaptar o espaço e transferir todos os animais.

Sílvia Gonçalves

A Companhia de Corridas de Galgos (Yat Yuen)entregou na tarde de ontem ao Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) um pedidode reclamação de propriedade dos 533 galgos que se encontram no Canídromo e uma proposta de deslocação dos animais para um edifício desocupado no Pac On, na Taipa. A empresa pede ainda que o prazo de reclamação seja prorrogado por 60 dias, de modo a adaptar o edifício e proceder à transferência dos animais até à conclusão da obra. Proposta cuja viabilidade o organismo está a estudar. O PONTO FINAL sabe tratar-se de um edifício industrial, de três pisos, localizado no Largo de Pac On, próximo do Aeroporto, agora arrendado pela Yat Yuen para realojar os animais.

Em comunicado divulgado ao cair da noite, o IACM revelou ter recebido ontem um requerimento da Yat Yuen “para que os galgos sejam realojados num edifício desocupado do terreno privado de Pac On, assegurando que irá cooperar com as associações de protecção dos animais nos cuidados aos galgos e coordenação dos trabalhos posteriores de adopção”. Na mesma nota, escreve o IACM que a empresa referiu ainda “que necessita de tempo para realizar a obra de adaptação no respectivo edifício para o tornar num local apropriado para alojamento dos galgos, portanto, a companhia espera que o IACM vá prorrogar o prazo de reclamação dos cães por 60 dias”, assegurando que “irá levantar os cães na totalidade até à conclusão da obra” e que “todas as despesas resultantes de cuidados temporários estão a cargo da Yat Yuen”.

O IACM, que recebeu também a planta do edifício, diz estar a avaliar a viabilidade da proposta e “vê com agrado” que a Yat Yuen esteja “disposta a assumir a devida responsabilidade de dona, e nos termos da Lei de Protecção dos Animais”.

O presidente da Sociedade Protectora dos Animais de Macau – Anima, com quem a Yat Yuen firmou esta semana um acordo, conhece o teor da proposta ontem remetida ao IACM, na qual a Sociedade também é mencionada. “A carta que a Yat Yuen mandou fala no acordo com a Anima, e eles acharam por bem que a Anima certificasse que o que está a dizer é verdade, e nós simplesmente certificámos, com a assinatura”, contou Albano Martins a este jornal. O acordo, estabelecido por escrito apenas com a Anima, poderá contemplar outras associações locais de protecção dos animais. “Está feito com a Anima, mas o acordo tem cláusulas em que a Anima pode criar condições para que outras associações possam beneficiar do acordo”, explicou o activista.

“Estive lá, verifiquei o edifício, é maravilhoso, é enorme, tem todas as condições para os galgos ficarem melhores do que estão no Canídromo. Vai ter ar-condicionado”, descreve Albano Martins, que confessa ter lá sido levado esta semana por Angela Leong, administradora executiva da Yat Yuen. “Fui com a Angela ver o espaço. Tem espaço exterior, mas mesmo que não tivesse, o edifício é enorme. São vários andares e todos colocados à disposição dos galgos. O edifício vai ter refrigeração, não vai incomodar ninguém nas vizinhanças”.

O presidente da Anima recusou identificar a localização do edifício, mas o PONTO FINAL sabe que se trata de um edifício industrial, com três pisos, localizado no Largo de Pac On, agora arrendado pela Yat Yuen com o propósito de realojar os animais. Contrato de arrendamento que terá um mínimo de três anos, de acordo com o estipulado na nova Lei das Rendas.

A empresa requereu ao IACM uma prorrogação do prazo de reclamação dos galgos por 60 dias, de modo a adaptar o espaço agora arrendado para realojar os animais e assegurar a sua transferência do Canídromo. Albano Martins diz, contudo, não serem necessários grandes trabalhos de adaptação. “Significa apenas ter vedações, que nós vamos sugerir como é que elas vão ser metidas, para permitir a socialização de animais. É só fazer vedações e pôr ares condicionados”. O presidente da Anima diz ainda contar com apoio da empresa para conduzir o processo de adopção dos animais, não tendo que o delimitar a um período de um ano, como anteriormente propusera. “A Anima agora não põe um limite temporal, não vai trabalhar em stress e eles aceitaram isso. Portanto, vamos fazer as coisas todas com tempo”.

Os pormenores do acordo entre a Yat Yuen e a Anima serão divulgados hoje, numa conferência de imprensa conjunta em que estarão presentes, pela primeira vez lado a lado, Albano Martins e Angela Leong.