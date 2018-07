Sands China com lucros de 427 milhões de dólares no segundo trimestre

A operadora de jogo Sands China anunciou ontem lucros líquidos de 427 milhões de dólares no segundo trimestre deste ano, um aumento de 30% face ao período homólogo do ano passado.

De acordo com o comunicado divulgado ontem, a Sands China apresentou receitas consolidadas de 2,1 mil milhões de dólares, o que representa uma subida de 18% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando a receita tinha sido de 1,8 mil milhões de dólares.

O principal empreendimento do grupo Las Vegas Sands, em Macau, o Venetian, gerou 677 milhões de dólares em receitas, mais 25,8% do que no segundo trimestre de 2017. O The Parisian, por sua vez, conseguiu receitas de 308 milhões de dólares, mais 8,1% % face ao período homólogo do ano passado. Já o Sands Cotai Central conseguiu receitas de 386 milhões de dólares.

“As nossas operações em Macau voltaram a apresentar um desempenho excepcionalmente bom, com o EBITDA ajustado [lucros antes de impostos, amortizações e depreciações] a crescer 25%, para os 750 milhões de dólares. Tivemos um forte crescimento tanto no segmento de jogo VIP tanto nas mesas de massas”, declarou o presidente executivo do grupo, Sheldon Adelson, de acordo com o comunicado.