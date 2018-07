IC comemora 60º aniversário da Biblioteca Sir Robert Ho Tung

O Instituto Cultural (IC) anunciou que as actividades comemorativas relativas ao 60º aniversário da Bibliteca Sir Robert Ho Tung vão acontecer a partir do próximo dia 4 de Agosto, sábado, pelas 15 horas. Para assinalar os 60 anos da biblioteca, o IC vai organizar várias actividades durante o mês de Agosto, incluindo uma palestra do arquitecto Carlos Marreiros sobre o estilo arquitectónico, história e a reabilitação do edifício, que o próprio coordenou nos anos 80, que vai ter lugar no dia 4 às 16 horas. Haverá também um passeio a partir da biblioteca, nos dias 5 e 18 de Agosto, orientado pelo arquitecto André Lui Chak Keong, levando o público a conhecer melhor a biblioteca e todos os outros edifícios que a circundam. A Biblioteca Pública irá organizar ainda uma visita guiada à Sala de Obras Antigas e Raras Chinesas na Biblioteca Sir Robert Ho Tung no dia 11 de Agosto, pelas 15:30 horas. Estas actividades são de entrada livre.

Sir Robert Ho Tung, falecido em 1956, doou o edifício ao Governo de Macau para a criação de uma biblioteca pública e agora o IC vai comemorar o gesto com o descerramento de uma placa comemorativa em sua honra.

O edifício, antes de ser transformado em biblioteca, foi uma residência privada comprada por Sir Robert Ho Tung em 1918. Depois do seu falecimento, o prédio foi deixado por testamento ao Governo de Macau, assim como a importância de 25 mil dólares de Hong Kong para compra de livros com o objectivo de que fosse aberta uma grande biblioteca pública chinesa sob a nova designação de “Biblioteca Sir Robert Ho Tung”. O espaço abriu as suas portas ao público no dia 1 de Agosto de 1958, com três mil livros. Era, na altura, a maior biblioteca pública chinesa.