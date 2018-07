IAS garante que o número de vagas existente nas creches é suficiente

O Instituto de Acção Social (IAS) garantiu, em resposta a uma interpelação do deputado Lam Lon Wai, que o número de vagas existentes nas creches da RAEM é suficiente para satisfazer as necessidades das crianças com mais de dois anos, e aconselha que as crianças mais novas fiquem com a família. Contudo, o IAS diz ainda que está prevista a abertura de mais cinco creches durante os próximos anos.

Em resposta a uma interpelação escrita apresentada pelo deputado Lam Lon Wai, que questionava o Governo sobre a falta de vagas nas creches e sobre o processo de candidaturas às mesmas, o IAS garantiu que “o número de vagas existente nas creches da RAEM é suficiente para satisfazer as necessidades das crianças de dois anos”. Relativamente às crianças com menos de dois anos, o Instituto diz que, face à descida da taxa de natalidade de Macau, foram disponibilizadas “algumas” vagas nas creches. Assim, o IAS aconselha os encarregados de educação a ponderar sobre a colocação de crianças com menos de dois anos em creches, encorajando as famílias a cuidar das crianças em casa. Para o Instituto, durante a fase de apego dos bebés, ou seja, desde o 1.º dia de vida até aos dois anos de idade é necessária uma “relação positiva de apego entre eles e os pais”, sendo mesmo “determinante para o desenvolvimento emocional e o incremento de sentimento de segurança dos bebés”. Ainda assim, para as famílias que não tenham condições de tomar conta dos bebés em casa, o IAS diz ter um mecanismo de apoio adequado.

Sobre a construção de novas creches, o IAS diz que está prevista a abertura de cinco durante os próximos anos. Segundo o Instituto, duas já se encontram em fase de realização de obras, uma irá iniciar as obras “em breve, após a conclusão do processo administrativo, e há ainda a previsão de que se proceda aos trabalhos de construção de mais duas creches em 2019 e 2021”. Há ainda uma outra creche nova que já abriu inscrições no final de Maio, diz o organismo. Na interpelação apresentada por Lam Lon Wai, o deputado refere que o Governo afirmava que nos próximos anos seriam construídas seis creches subsidiadas, o que resultaria numa oferta de mais 1200 vagas.

O IAS refere ainda que tem coordenado com as creches a uniformização na admissão das crianças para facilitar a inscrição por parte dos pais. Na interpelação, o deputado pedia ao Governo que melhorasse o actual regime de admissão e coordenasse o processo com as creches, já que os encarregados de educação “têm de entregar o formulário de inscrição e os documentos exigidos em diferentes datas, o que resulta num desperdício de tempo e facilmente leva a que se esqueçam de apresentar algumas candidaturas”, acrescentando que “a diferença nas datas de publicação das listas também causa grandes dificuldades aos pais, porque não sabem, de uma só vez se os seus filhos conseguiram entrar nas creches”. Na resposta, o Governo explica que as creches subsidiadas podem ter duas opções de período de admissão: entre Abril e Maio ou entre Maio e Agosto, podendo também as creches procederem a admissões em ambos os períodos. “Este ano, 31 das 37 creches subsidiadas optaram por proceder à admissão durante o 1.º período, uma em ambos os períodos e cinco durante o 2.º período, pelo que podemos ver que a maioria das creches subsidiadas publica os resultados de admissão quase ao mesmo tempo”, refere o IAS.

O IAS diz ainda estar a acompanhar “de forma activa” os trabalhos que constam do documento “Orientações sobre o Processo de Admissão de Crianças nas Creches Subsidiadas”, no que toca à verificação da actual calendarização de admissão e à adição das datas para a realização de matrícula com vista a reduzir o tempo de espera pelos resultados por parte dos pais. O Instituto promete ainda optimizar as actuais medidas de divulgação de informações sobre o número de vagas nas creches.