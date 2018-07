Governo nega indício de burla no caso Viva Macau

Encontra-se actualmente suspenso o processo de recuperação da dívida da Viva Macau, com o Governo a assegurar que os procedimentos de concessão do empréstimo foram realizados de acordo com a lei. Segundo foi ontem revelado após uma reunião do Executivo com a Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas, os 212 milhões de patacas foram autorizados pelo então Chefe do Executivo, Edmund Ho, tio do director da empresa-mãe da Viva Macau.

Catarina Vila Nova

O Governo negou a existência de qualquer indício do crime de burla no caso da Viva Macau, revelou ontem Mak Soi Kun, presidente da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas, após uma reunião de urgência com representantes do Executivo. Segundo explicou o deputado, por ultrapassarem o montante de nove milhões de patacas, os empréstimos de 212 milhões concedidos à agora falida companhia aérea foram autorizados pelo então Chefe do Executivo, Edmund Ho, tio de Kevin Ho, director da Eagle Airways, empresa-mãe da Viva Macau. O processo de recuperação da dívida encontra-se actualmente suspenso, por a equipa legal responsável pelo caso ter desaconselhado o Executivo a perseguir o reembolso em Hong Kong.

“Segundo o Governo, nos serviços públicos não se verificou qualquer indício intencional nem burla. Não se verificou quaisquer indícios da prática de crime. Trata-se de uma falência normal”. Assim descartou o Executivo, de acordo com Mak Soi Kun, a existência de quaisquer indícios criminais em todo o processo de concessão de empréstimos à Viva Macau. À saída da reunião, Tai Kin Ip, director da Direcção dos Serviços de Economia (DSE), em breves declarações aos jornalistas apenas afirmou que “o empréstimo foi atribuído nos termos da lei”. “Foi feito nos termos do Regime de Administração Financeira Pública. Quando o valor é superior ao limite máximo do FDIC [Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização] então será submetido ao nosso superior hierárquico para apreciação”, afirmou o dirigente.

Apesar das garantias do Governo de que não se verificaram quaisquer indícios de crime, a comissão insistiu na necessidade de revisão de todo o processo, que remonta a 2008. “Segundo os procedimentos administrativos não se verificou qualquer indício e a comissão pediu novamente ao Governo para ver se há necessidade de rever o caso do ponto de vista da investigação criminal”, disse Mak Soi Kun, ao que o Executivo respondeu que vai “analisar o ponto de vista da matéria criminal para apurar responsabilidades”.

LIGAÇÕES FAMILIARES NÃO SÃO DA COMPETÊNCIA DA COMISSÃO, ALEGA MAK SOI KUN

Segundo explicou Mak Soi Kun, citando dois regulamentos administrativos pelos quais se rege o FDIC, quando o montante do empréstimo é superior a nove milhões de patacas carece de autorização do Chefe do Executivo. Os 212 milhões de patacas concedidos à Viva Macau, através do FDIC, foram divididos em cinco tranches, entre 2008 e 2009, cada uma das quais com um montante bastante superior a nove milhões: 80 milhões, 40 milhões, 56 milhões, 24 milhões e 12 milhões. Assim, uma vez que o Governo garante que os empréstimos foram concedidos “nos termos da lei”, estes só poderão ter sido aprovados pelo Chefe do Executivo.

No entanto, considera Mak Soi Kun que as relações familiares entre o então Chefe do Executivo, Edmund Ho, e o director da empresa-mãe da Viva Macau, Kevin Ho, não recaem no âmbito de acção da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas. “Acompanhar que alguém é familiar de outro não cabe nas competências da comissão. De acordo com as leis e regulamentos de Macau, se calhar isto tem a ver com o segredo privado ou sigilo e, por isso, não sei se temos competência para acompanhar”, declarou o deputado. “A comissão considera que a matéria a acompanhar é a situação de empréstimo e o procedimento de autorização”, acrescentou.

Assim, o grupo de trabalho pediu ao Governo para divulgar a lista dos membros do Conselho Administrativo do FDIC da altura, bem como os pormenores da apreciação e autorização dos empréstimos. “A concessão de empréstimos baseia-se no parecer da comissão de apreciação e, no processo de apreciação, não há fiscalização da sociedade. Os membros da comissão do FDIC são todos representantes do Governo, portanto têm responsabilidade de explicar à sociedade o destino deste erário público”, afirmou o deputado.

PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DA DÍVIDA SUSPENSO

Após consultar a equipa de advogados responsável pelo caso, o Governo decidiu suspender o processo de recuperação da dívida, uma vez que a avalista da Viva Macau – Eagle Airways – é uma empresa registada em Hong Kong e, entre as duas regiões, não existe acordo de cooperação judiciária. Ademais, segundo números ontem avançados por Mak Soi Kun, os bens da empresa-mãe são 42 mil dólares norte-americanos e 70 mil dólares de Hong Kong. “Mesmo que se intente uma acção só se consegue recuperar estes montantes tão baixos e, depois de consultar os advogados de Hong Kong, os custos mínimos são de 300 mil dólares de Hong Kong, portanto não vale a pena continuar com a acção”, declarou o presidente da comissão.

No entanto, o deputado ressalvou que “o Governo não disse que não vai recuperar as dívidas”. “Só que, por enquanto, não há possibilidade de ganhar a acção e os advogados contratados pelo Governo não têm experiência sobre o sistema de Hong Kong”, declarou. Sem avançar com mais detalhes, Mak Soi Kun garantiu que o Executivo vai adoptar “outros meios” para acompanhar o caso e apurar se a empresa é ou não detentora de outros bens. “O Governo está a discutir com a equipa jurídica para ver se é possível recuperar as dívidas”, afirmou.

Durante a reunião de ontem foi também revelado que o empréstimo concedido à Viva Macau foi caso único por terem sido utilizadas livranças como garantia. Segundo explicou Mak Soi Kun, as livranças “são apenas títulos que reconhecem a dívida”. “Segundo o Governo, só a Viva Macau é que utilizou este título que reconhece dívidas para pedir empréstimos e não há mais casos nesta situação”, afirmou o deputado.

CAIXA

EMPRÉSTIMOS POR PAGAR ULTRAPASSAM 100 MILHÕES DE PATACAS

Segundo revelou ontem Mak Soi Kun, no âmbito do Plano de Apoio a Pequenas e Médias Empresas há 55 empréstimos concedidos cujas dívidas ainda não foram pagas, envolvendo um montante de 110 milhões de patacas. Sobre estes casos, o deputado afirmou existirem “dívidas incobráveis” sem, contudo, especificar qual o seu valor. Quanto ao Plano de Apoio a Jovens Empreendedores, foram concedidos 1.262 pedidos envolvendo um montante de 295 milhões de patacas. Destes, 90 empréstimos encontram-se ainda por cobrar, correspondendo a 20 milhões de patacas, sendo que a taxa de dívidas incobráveis é de 7%. C.V.N.