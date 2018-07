FSS encerra 2017 com activos de 77,411 mil milhões de patacas

Em 2017, o Fundo de Segurança Social registou um aumento de 9,54% nos seus activos que totalizaram 77,411 mil milhões de patacas. Foram gastos 3,772 mil milhões de patacas em atribuições de pensões e subsídios, tendo o fundo recebido 10,763 mil milhões em receitas.

Catarina Vila Nova

O Fundo de Segurança Social (FSS) fechou o ano de 2017 com activos no valor de 77,411 mil milhões de patacas, pelo que considera ser “estável e firme” a sua situação financeira, indica um comunicado do organismo. Este valor corresponde a um aumento de 9,54% face ao ano anterior, ou seja, mais 6,739 mil milhões de patacas do que em 2016. Em 2017, o FSS recebeu 10,763 mil milhões de patacas em receitas e gastou 3,772 mil milhões em atribuições de pensões e outros subsídios a 125.150 beneficiários. Destes, 80% encontravam-se a receber a pensão para idosos, ou seja, 102.012 pessoas.

O FSS recebeu, no ano passado, 383,1 milhões de patacas em contribuições, sendo que 314,84 milhões vieram do regime obrigatório e as restantes 68,25 milhões do regime facultativo. Uma vez que as contribuições para o fundo aumentaram, a 1 de Janeiro de 2017, de 45 para 90 patacas, foi registado um acréscimo de 191,6 milhões de patacas em contribuições. As contribuições do regime obrigatório registaram um aumento de 159,4 milhões de patacas, ou seja, de 102,6%, e as do regime facultativo aumentaram em 32,19 milhões de patacas, ou seja, 89,3%.

A maior parte dos pedidos de benefício registados no ano passado – num total de 30.737 contra 33.787 em 2016 – foram requerimentos de antecipação da pensão para idosos que se traduziram em 8.761 casos. Seguiram-se os pedidos do subsídio de nascimento, que totalizaram 6.533 casos, ou seja, 21,3% do total dos requerimentos. Foram totalizados 125.150 beneficiários, ou seja, mais 6.482 face ao ano anterior. Destes, a maior parte, ou seja, 102.012 pessoas, eram beneficiários da pensão para idosos, representando 81,5% do total.

Em 2017, o FSS registou 12.666 novos beneficiários, representando uma diminuição de 817 pessoas face ao ano anterior. Destes, apenas 1.097 se inscreveram no regime facultativo, enquanto que os restantes 11.569 optaram pelo regime obrigatório. De entre as áreas de actividade, aquela que registou um maior número de novos beneficiários no regime obrigatório foi a do comércio, restaurantes e hotéis, representando 38,6%, seguida de bancos, seguros e operações sem imóveis e serviços prestados à colectividade, correspondendo, respectivamente, a 29,3% e 17,3%.

No ano passado foram registados 2.876 novos empregadores, sendo que 1.468 correspondiam ao ramo do comércio, restaurante e hotéis, ou seja, 51%. Seguiram-se as áreas dos bancos, seguros e operações sem imóveis e construção e obras públicas, respectivamente, com 18,3% e 16,8%. No total, 24.442 empregadores efectuaram as suas contribuições ao FSS em 2017, representando um aumento de 2,3% face a 2016. Os empregadores que contrataram até quatro trabalhadores foram 16 mil, enquanto que outros 247 empregaram pelo menos cem funcionários.