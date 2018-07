“É a bolha da moeda tradicional que vai rebentar”

Mais de 100 pessoas vieram de todo o mundo para um fórum sobre investimento em moedas virtuais que começou ontem em Macau. Apesar dos ataques informáticos e extrema volatilidade, os organizadores do evento defendem que são as moedas tradicionais que têm os dias contados.

Vítor Quintã

Um dos dirigentes da Crypto World Evolution sobe finalmente ao palco da sala de reuniões na Doca dos Pescadores com mais de meia-hora de atraso. Os responsáveis da plataforma automática de investimento em moedas virtuais esperavam 200 pessoas, mas nem metade dos lugares está ocupada. Nada que reduza o entusiasmo dos participantes deste fórum, que vieram um pouco de todo o mundo, da África do Sul à Rússia. “Vai assistir a algo extraordinário”, promete um investidor vindo da Malásia. Todos os lugares vêm equipados com aplaudidores de plástico, já cheios de ar, para aumentar o ruído agora que parou a música electrónica.

Antonio Cordova, da Global Master da empresa Cryptoeducacion, não tem dúvidas que o entusiasmo é justificado. “A moeda virtual chegou para ficar, vai-se tornar o protocolo do dinheiro tal como a Internet é agora o protocolo da comunicação”, diz o peruano ao PONTO FINAL. Ainda esta semana, o Observatório espanhol da Digitalização Financeira e a consultora Finnovating revelaram que o mercado das moedas virtuais perdeu 60% do seu valor este ano. Cordova nem pestaneja: “a bolha vai rebentar mas é para o dólar [norte-americano], para o euro, para a moeda tradicional, porque são os governos que obrigam as pessoas a usá-las”.

Fraca consolação para os utilizadores que pagaram um mínimo de 500 dólares (quatro mil patacas) para utilizar a plataforma e sentiram na carteira a queda das moedas virtuais. “O mercado tem estado pessimista mas, pronto, não se pode estar sempre a contar com lucros de 30%”, afirma Hans Lee, que diz vir “da África do Sul e de Taiwan”. Johnny Liau discorda. “Comprei três bitcoin e o meu objectivo era ter uma bitcoin de lucro por mês. As duas primeiras semanas foram fantásticas, mas neste momento estou a perder dinheiro”, lamenta o malaio.

Sobe e desce

Antonio Cordova diz que a volatilidade das moedas virtuais não é um problema. “Sobe a moeda, o sistema vende, desce a moeda, o software compra, tudo de forma automática”, explica o empresário. Já os utilizadores dizem que não é assim tão simples. “A plataforma não foi capaz de reagir à descida do mercado”, considera Johnny Liau, esperando que a versão 2.0 do programa – cuja apresentação foi o ponto alto do fórum – tenha resolvido o problema.

As moedas virtuais têm feito manchetes sobretudo pelos piores motivos, desde os ataques informáticos que ‘roubaram’ milhões à curta esperança de vida das divisas. Segundo um estudo da Boston College, mais de metade das moedas virtuais não sobrevive mais de 120 dias. É por isso, explica Antonio Cordova, que a plataforma da Crypto World Evolution apenas trabalha com 15 das cerca de 1.600 moedas existentes, aquelas “com bom volume de transacções, uma boa comunidade de investidores e um bom projecto”. Quanto aos ataques informáticos, “nós só vendemos o software, a pessoa pode retirar o dinheiro a qualquer altura e há apoio disponível 24 horas por dia”, responde o peruano. E se acontecer o impensável, a quem é que os utilizadores podem recorrer? Cordova não responde.

Zona cinzenta

A China continental é um alvo prioritário para a plataforma, que está disponível em chinês e que, segundo Antonio Cordova, tem já seis mil utilizadores na Grande China, que inclui Hong Kong, Macau e Taiwan. “O uso do pagamento electrónico tem crescido muito na China e isso facilita imenso a adaptação das pessoas ao uso das moedas virtuais, que é muito mais rápida que em outros países,” explica o peruano.

Mas porque não organizar então um evento no continente? Cordova foge à pergunta, mas um participante de Taiwan dá uma pista. “O Governo chinês encerrou todas as plataformas assim que as pessoas começaram a usá-las para contornar as restrições” à transferência de dinheiro para fora da China continental, explica Hans Lee. “Basta procurar ‘Huobi’ no Google”. A Huobi era uma das três grandes plataformas de investimento em moedas virtuais da China, que tiveram de encerrar as operações no continente em Outubro do ano passado por decisão do Governo Central.

A Autoridade Monetária de Macau (AMCM) sublinhou ao PONTO FINAL que as moedas virtuais podem ser utilizadas para a prática de actividades criminosas, incluindo “branqueamento de capitais, financiamento de terrorismo” e esquemas em pirâmide. O interesse dos participantes do fórum aumenta consideravelmente quando descobrem alguém que não tem ainda uma conta na plataforma. Após alguma insistência, Johnny Liau revela que recebe uma comissão de 15% por cada novo utilizador que consegue atrair, assim como uma percentagem do lucro desses utilizadores. A Crypto World Evolution cobra 20% dos lucros.

A AMCM alertou ainda que “o fornecimento de plataformas onde sejam negociáveis transacções financeiras, que não foram devidamente autorizadas”, seria uma violação do Regime Jurídico do Sistema Financeiro, com multas até cinco milhões de patacas. Por exemplo, os bancos locais não podem “participar em, ou providenciar, directamente ou indirectamente, quaisquer serviços financeiros a este tipo de actividades”. No entanto, não é claro se a Crypto World Evolution, uma empresa registada no Panamá e na Califórnia, nos Estados Unidos, está sujeita às regras locais. A AMCM não comentou este caso em particular, mas disse que estabeleceu “um robusto mecanismo de cooperação” com a Polícia Judiciária para combater as actividades financeiras ilegais.