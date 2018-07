Autoridades compram equipamentos para dar resposta em situações de catástrofes

Os Serviços de Alfândega, Corpo de Bombeiros e Corpo da Polícia de Segurança Pública anunciaram a compra de equipamentos para que seja dada uma resposta adequada em caso de uma situação de catástrofe.

Entre os vários tipos de equipamentos comprados pelas autoridades encontram-se drones marítimos, robô submarino controlado por cabos e rádios de comunicação subaquática com máscara, destinados ao salvamento em parques de estacionamento, e ainda botes rápidos de patrulhamento com aparelho de visão nocturna e de fiscalização. Além disso, a Polícia de Segurança Pública comprou também mais cortadores eléctricos grandes, ferramentas de arrombamento, serras eléctricas e máquinas de poda. O investimento na formação do pessoal foi também anunciado.

O Governo afirma no comunicado estar empenhado em “promover e concretizar várias políticas e medidas no âmbito da prevenção e redução das catástrofes, e para alcançar este objectivo, os serviços competentes têm-se dedicado ao aperfeiçoamento das medidas e planos, bem como à aquisição de equipamentos diversificados para o efeito”.

Nesta conferência de apresentação dos novos meios, Ma Io Kun, comandante-geral dos Serviços de Polícia Unitários, referiu que “após a ocorrência do tufão Hato no ano passado, as autoridades de segurança definiram planos de curto, médio e longo prazo para responder a tufão e incidentes de segurança”, explicando que “esta aquisição teve em conta as necessidades concretas e aproveitou as novas tecnologias, reforçando os equipamentos com maior eficácia, para que os trabalhos de prevenção e salvamento possam ser mais profissionais e mais rápidos”.