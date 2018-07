Serviços de Saúde garantem ter vacinas suficientes até 2020

Os Serviços de Saúde afirmam ter vacinas necessárias até 2020, garantindo assim stock “mais do que suficiente” para quaisquer eventualidades. O organismo emitiu ontem um comunicado na sequência das notícias sobre as vacinas de qualidade suspeita produzidas no interior da China, situação que poderá motivar “uma elevada procura de vacinação em Hong Kong e Macau”, refere a nota.

O organismo salienta ainda que foram implementadas “há longos anos” disposições que estabelecem que as vacinas encomendadas sejam destinadas “de uma forma geral” à vacinação dos residentes de Macau. “São raros os casos de aquisição de vacinas por não residentes e os mais comuns são vacinas adquiridas para crianças (não residentes), que possuem autorização de residência em Macau, e vacinas de necessidade urgente, tal como a vacina contra o tétano após lesões”, referem os Serviços de Saúde, .

De acordo com dados estatísticas fornecidos pelo organismo, 100% das crianças registadas nos Serviços de Saúde ou nos postos de vacinação do Hospital Kiang Wu estão vacinadas. Desta forma, “mesmo que houvesse um eventual aumento de vacinação de residentes do interior da China em Macau este não teria qualquer impacto no fornecimento de vacinas para a população da RAEM”.