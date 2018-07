Regime de gestão de resíduos deve entrar em processo legislativo ainda este ano, diz DSPA

No seguimento de uma interpelação escrita do deputado Lei Chan U, a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA), diz estar a trabalhar para que o “Regime de Gestão de Resíduos de Materiais de Construção de Macau” entre em processo legislativo ainda este ano. Já acerca do projecto de tratamento de materiais resultantes de demolições e construções, a DSPA diz estar a aguardar uma decisão dos serviços do interior da China para definir o local para o efeito.

Em resposta ao deputado Lei Chan U, a DSPA garantiu estar a trabalhar para que o novo “Regime de Gestão de Resíduos de Materiais de Construção de Macau” entre em processo legislativo até ao final deste ano. Este documento tem como objectivo principal reduzir os resíduos materiais de construção depositados no aterro para Resíduos de Materiais de Construção, na Taipa, propondo, para isso, uma cobrança de taxas para o depósito deste tipo de materiais no aterro. Na interpelação escrita, o deputado recorda que a consulta pública deste regulamento administrativo foi feita em 2015 e o relatório final foi divulgado no ano passado. “No entanto, não se conseguiu dar início atempado ao respectivo processo legislativo”, refere Lei Chan U. O deputado lembrou ainda que, em Março de 2017, as autoridades indicaram que o Governo estava a desenvolver trabalhos legislativos de modo a que o processo legislativo se iniciasse nesse ano e que já em Dezembro de 2017, as autoridades disseram que estavam a trabalhar para que o processo legislativo se iniciasse na primeira metade de 2018. “Contudo, até ao momento, o referido processo legislativo não arrancou ainda”, lamenta o deputado.

Já relativamente ao projecto de tratamento de materiais inertes resultantes de demolições e construções, a DSPA indica que está a aguardar a decisão dos serviços do interior da China para a definição do local para esse efeito. “A DSPA e os serviços do Interior da China encontram-se a coordenar os trabalhos e as propostas de gestão e implementação, tendo assinado o ‘Plano de Implementação da Disposição de Materiais Inertes Resultantes de Demolições e Construções de Macau no Mar da China’, que tem por objectivo estabelecer um mecanismo de supervisão a longo prazo”, refere a DSPA na resposta a Lei Chan U.

Na interpelação, o deputado dá conta das “alterações contínuas” na selecção do local para a construção de instalações de selecção de materiais inertes resultantes de demolições e construções Guangdong-Macau. Chan Li U lembra que o Conselho de Estado chegou a autorizar o transporte de materiais inertes resultantes de demolições e construções que correspondam aos critérios exigidos para a actual zona de tratamento de Toi San, no interior da China, para seres depositados em aterros, ainda assim, no ano passado, as autoridades referiram que Guangdong e Macau não tinham conseguido tomar uma decisão sobre o local das referidas instalações, levando o deputado a questionar quais as dificuldades na selecção de um local para a construção das instalações para a selecção de materiais e quando haverá uma decisão final.

Cooperação Guangdong – Macau

Por fim, a DSPA diz também que está prevista a realização do concurso para as obras de melhoria geotécnica no Aterro para Resíduos Materiais de Construção ainda durante este ano. Após estas obras, deverá ser iniciada a construção de instalações de triagem. Na interpelação, Lei Chan U questionou as autoridades sobre o ponto de situação do projecto de cooperação entre Guangdong e Macau ao nível da construção de instalações de triagem. “Será que as referidas instalações vão poder entrar em funcionamento em 2019, tal como dizem as autoridades?”, pergunta o deputado. Recorde-se que o Chefe do Executivo manifestou que Macau terá, em primeiro lugar, de desenvolver o trabalho de construção das suas próprias instalações e, de seguida, “empacotar” os materiais que cumprem os critérios de selecção para poderem, depois, ser transportados para Toi San. Caso isso não seja feito, os resíduos seriam devolvidos a Macau. Na interpelação, o deputado diz ainda que, “a partir daí, pode constatar-se que a cooperação entre Guangdong e Macau no tratamento de materiais inertes resultantes de demolições e construções implica uma série de políticas complementares e regimes e a construção de infra-estruturas”.

Sobre o Aterro para Resíduos de Materiais de Construção, localizado na Taipa, o deputado diz que está há muito tempo saturado, tendo vindo a preocupar a sociedade devido aos problemas de segurança e risco de incêndio que comporta. Ainda que nos últimos anos se tenha registado uma tendência de redução do volume de resíduos sólidos inertes, o volume destes resíduos que são transportados para o aterro continua a exceder os três milhões de metros cúbicos.