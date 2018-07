Lionel Leong defende empréstimo concedido à Viva Macau

Relembrando que, entre 2008 e 2009, o sector da aviação civil estava a ser afectado pela crise financeira internacional, Lionel Leong considerou que os apoios concedidos a esta indústria eram, na altura, “uma prática comum do mundo”, indica uma nota do Gabinete de Comunicação Social. O secretário para a Economia e Finanças defendeu que os apoios prestados por Macau foram semelhantes a muitas outras regiões do mundo. A mesma nota acrescenta que “as autoridades continuam a solicitar aos advogados que acompanham o caso a recuperação da verba emprestada junto da avalista”.

Sobre os procedimentos levados a cabo pelo Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização (FDIC), na altura em que a companhia aérea declarou falência, Lionel Leong disse ter conhecimento que o organismo contratou “imediatamente” uma equipa de advogados para proceder à recuperação da verba concedida à empresa. Uma vez que o processo envolvia as jurisdições de Macau e Hong Kong, conclui-se que seria mais adequado contratar uma equipa de causídicos do que se fossem os funcionários do FDIC a resolver o caso, explicou o secretário, que considerou que esta foi uma “decisão razoável”.

No entanto, após uma retrospectiva do trabalho executado na altura ao nível da apreciação dos empréstimos, “é fácil concluir que existe espaço para melhorias”, assumiu Lionel Leong. Melhorias, por um lado, no mecanismo de verificação das qualificações do requerente e, por outro, no mecanismo de avaliação da entidade garante. Assim, o secretário afirmou que, tanto o FDIC como a Direcção dos Serviços de Economia, já adoptaram uma série de medidas com vista à melhoria do sistema de empréstimos e trabalho de apreciação para a concessão de apoio financeiro.