Limpeza pós-Hato vai afectar biodiversidade

A decisão do Governo de remover as árvores caídas durante o tufão Hato vai reduzir em muito a biodiversidade da cidade, avisa um investigador local. Danny Leong teme ainda que a devastação seja uma desculpa para a construção de habitação pública em zonas como a colina da Ilha Verde.

Vítor Quintã

“A biodiversidade de Macau vai cair muito rapidamente”, avisa o investigador Danny Leong Chi Man, após o Governo ter removido das zonas florestais da região muitas das 500 mil árvores afectadas pela passagem do tufão Hato em Agosto do ano passado. “Esta é uma ideia muito perigosa mas o nosso Governo parece que quis limpar tudo”, afectando assim o equilíbrio dos ecossistemas , disse ao PONTO FINAL o entomólogo. Leong teme que a perda de biodiversidade abra as portas à urbanização de zonas florestais como a colina da Ilha Verde.

Em Março passado, o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) disse que o plano de recuperação das zonas verdes da cidade, elaborado em cooperação com a Administração florestal da província vizinha de Cantão, iria exigir “trabalhos complexos, de limpeza e de replantação, ao longo de vários anos”. Mas, disse Martinho Oxalá ao PONTO FINAL, as autoridades não se ficaram pela limpeza das árvores que constituíam perigo. “O Governo acha que está a fazer um bom trabalho ao remover tudo mas acabaram por destruir a cobertura da floresta,” lamenta o engenheiro civil, que partilha com Danny Leong um interesse por insectos. O ecossistema tinha capacidade para transformar as árvores mortas em nutrientes para novas plantas e novas árvores, explica Leong. Algo que não aconteceu porque o Governo não conseguiu resistir à tentação de intervir para “curar a natureza”, defende o investigador.

Por outro lado, sem as raízes das árvores a segurar o solo, a erosão tem aumentado. “Eu vou lá [Ilha Verde] todos os fins-de-semana e consigo ver o colapso dos trilhos”, disse Martinho Oxalá. Já em Março, o presidente da União de Estudantes Macau Verde, Joe Chan, tinha avisado que o solo estaria “muito vulnerável e poderá facilmente ser arrastado quando houveruma próxima tempestade” durante a actual época de tufões.

“Espero que os danos causados pelo tufão Hato à vegetação não sejam usados como uma desculpa para permitir a urbanização selvagem de Coloane”, disse na altura Joe Chan. Um receio que encontra eco em Danny Leong, sobretudo no que toca à colina da Ilha Verde. “As pessoas podem dizer: ‘Bem, se agora há pouca biodiversidade, então porque não construir lá habitação pública?’”, diz o investigador. “Espero que o Governo possa encontrar uma boa solução de equilíbrio entre a protecção da biodiversidade e as necessidades da população”, acrescentou Leong.

Regresso à terra

Mas não é só o rescaldo do Hato a ameaçar a biodiversidade da região. Após ter descoberto uma espécie de formiga que só existe em Macau, Leong encontrou também na colina da Ilha Verde uma nova espécie de ácaro, já reconhecida internacionalmente, e baptizada de “meristolohmannia macaoensis”. E é precisamente este tipo de animal minúsculo, com cerca de 0,5 micrómetros, um dos mais vulneráveis aos pesticidas usados pelo IACM nas campanhas de pulverização para eliminação dos mosquitos.

“Isto é um problema, porque o pesticida eventualmente vai cair até às folhas mortas e os ramos de árvore podres no solo”, que são a fonte de alimento para este ácaro, sublinha Leong. Ainda por cima, “a investigação científica provou recentemente que usar pesticidas não é melhor forma de controlar os mosquitos, porque estes facilmente ganham resistência”, acrescenta o jovem. O ideal seria remover as fontes de água estagnada, diz.

Leong lançou em Março uma campanha de angariação de fundos para um inquérito sobre a biodiversidade local, cujo sucesso apanhou o residente de surpresa. A campanha atingiu o alvo de 3.800 dólares norte-americanos (30.700 patacas) em apenas um dia e acabou por chegar mesmo aos 8 mil dólares, recordou o investigador. Mas Leong diz que não voltará a recorrer à Internet. “Não devemos usar dinheiro retirado dos salários já baixos dos residentes locais para financiar a investigação científica, isso é a responsabilidade do Governo”, sublinha o jovem.

A Administração tinha-se recusado a apoiar Leong, que foi para o estrangeiro porque a RAEM não tem qualquer curso universitário de Biologia, por considerar que não era um investigador local. O residente regressou recentemente a Macau após ter terminado um mestrado em Entomologia na Universidade Nacional de Taiwan, mas continua sem conseguir financiamento. “É extremamente ridículo; dizem-me que tenho de encontrar uma universidade ou um instituto para me apoiar, nem que seja só para haver uma morada para onde enviar cartas”, explica Leong. O entomólogo diz que está a tentar obter ajuda do Instituto de Ciências do Ambiente da Universidade de São José.