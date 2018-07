Jovens locais demonstram confiança na China, mas baixa motivação quanto à integração na Grande Baía

Um inquérito de rua com a duração de 10 dias e 804 questionários válidos recolhidos apresenta uma visão panorâmica da mentalidade social dos jovens de Macau: a sua percepção da cidade e regiões vizinhas, as suas sensações, preocupações e ideias políticas.

Stacey Qiao

O Centro de Investigação de Media de Macau da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST) divulgou recentemente o “Relatório sobre a Mentalidade dos Jovens de Macau 2018”, oferecendo uma visão geral do que pensam os jovens do território hoje em dia, abrangendo quatro parâmetros de reconhecimento regional, reconhecimento político, sentimentos em relação à sociedade e ideias políticas. Adoptando a abordagem de amostragem aleatória, no inquérito foram entrevistadas centenas da portadores do Bilhete de Identidade de Residente de Macau com idades entre os 15 e os 40 anos, que vivem em diferentes zonas da cidade e trabalham em diferentes sectores.

O inquérito anual, lançado em 2017, tornou-se num projecto a longo prazo do Centro de Investigação de Media de Macau. O PONTO FINAL teve acesso ao relatório recentemente divulgado, destacando as seguintes características da jovem geração.

Grande confiança no futuro do interior da China, mas relutância em deixar Macau

O dramático crescimento económico do interior da China influenciou indubitavelmente a impressão das pessoas de Macau do lugar. O seu atractivo excedeu o de Hong Kong e os jovens de Macau têm mais confiança no interior da China do que em Macau. De todos os entrevistados, 71,5% concordam que “o interior da China tem grandes perspectivas de desenvolvimento”, seguido de 68% que acreditam num futuro brilhante para Macau, e 44,1% que têm confiança na região vizinha de Hong Kong.

Quanto ao “local ideal para viver”, a casa mantém-se no topo das preferências: 67,8% dos jovens entrevistados expressaram apreço pela vida em Macau, comparando com 42,4% que preferem o interior da China e apenas 14,1% a escolherem Hong Kong.

O resultado de “melhor local para trabalhar” segue a sequência de Macau, China continental e Hong Kong, com as percentagens de 68,1%, 36,7% e 21,5%, respectivamente. A equipa responsável pelo projecto na MUST disse ao PONTO FINAL que, em comparação com o relatório de 2017, mais jovens estão a preferir a China continental a Hong Kong.

O relatório chama também a atenção para a diferença de 5,7% entre as pessoas que querem viver no interior da China (42,4) e as pessoas que querem trabalhar lá (36,7) e a diferença de 6,7% entre as pessoas que querem viver em Hong Kong (42,4) e trabalhar em Hong Kong (36,7). Acredita-se que as razões estão relacionadas com diferenças no nível de rendimento e intensidade da competição. O relatório prevê que “uma determinada proporção de jovens vão preferir uma

‘mistura das duas cidades’ – trabalhar em Macau ou Hong Kong, mas viver na China continental”.

Baixo reconhecimento geral significativo de Macau nos proprietários das PME’s

O inquérito divide os entrevistados em seis categorias com base nos sectores onde trabalham: jogo, turismo e restauração, construção, manufacturação e transportes, serviços públicos, educação, cuidados médicos e sociedades locais, profissionais, proprietários de Pequenas e Médias Empresas (PME’s), estudantes a tempo inteiro e outros. Quem trabalha nas indústrias da construção, manufacturação e transportes e os estudantes a tempo inteiro demonstrou o maior reconhecimento de Macau, expressando o seu amor pela vida na cidade e vontade de trabalhar e viver aqui.

Contudo, é de notar que o reconhecimento dos proprietários das PME’s de Macau é substancialmente mais baixo do que o dos outros grupos. Em particular, os proprietários das PME’s que deram respostas positivas a “Eu quero trabalhar em Macau a longo prazo” e “Eu acredito que Macau tem grandes perspectivas” representa apenas 40% do grupo, o que é, em média, 30% mais baixo do que os números de outros grupos. O relatório atribui a grande disparidade e o aparente sentimento de perda dos proprietários das PME’s ao facto de que o desenvolvimento de Macau não conseguiu efectivamente apoiar as PME’s.

Dias felizes, satisfatórios, mas também stressantes dos jovens

No parâmetro dos sentimentos em relação à sociedade, mais de metade experiencia um elevado grau de satisfação e fortes sentimentos de confiança, segurança e felicidade, 46,1% experiencia um sentimento de justiça e 34% experiencia uma sensação de participação social.

Quanto a sentimentos negativos, o mais partilhado é o forte sentimento de pressão, alcançando cerca de 40%. Aproximadamente um quarto dos jovens expressou o sentimento de privação e a sensação de inferioridade.

No geral, os jovens de Macau têm sentimentos de satisfação, felicidade, justiça, confiança e participação social acima da média, mas sinais de stress também desempenham um papel visível.

Turismo torna-se o novo foco de atenção

Em 2017, os três principais tópicos de preocupação entre os jovens eram “segurança alimentar”, “cuidados dos idosos” e “habitação”. Este ano, as principais preocupações permaneceram inalteradas, enquanto que “transporte” e “desenvolvimento do turismo” assumiram o segundo e terceiro lugar. A menor atenção foi dada às ofensas criminais e emprego, indicando situações relativamente positivas nestas duas esferas.

O relatório examinou também a redução da distância psicológica em relação às questões do continente. Mais de 30% dos entrevistados acreditam que “segurança alimentar” (por exemplo, fraca higiene nas cozinhas da cadeia de restaurantes HaiDiLao Hotpot), “ameaças da sociedade internacional” (por exemplo, a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos) e “cuidados de saúde” na China continental estão estreitamente relacionados com as suas próprias vidas.

Forças de defesa e económicas vistas como mais importantes

Questionados sobre quais devem ser os objectivos mais importantes para o país nos próximos dez anos, a escolha número um dos 804 inquiridos foi “manter a alta velocidade do crescimento económico”. Com base nisto, a maioria escolheu “garantir uma defesa nacional forte” como segunda opção.

Muitos expressaram a crença de que “manter a ordem do país” como premissa de desenvolvimento e esperam que “as pessoas possam ter algo mais a dizer no processo de decisão do Governo” e que “a sociedade se torne mais humanamente orientada”.

Em suma, o relatório propõe sugestões correspondentes em relação a estas descobertas. Mais canais de consulta abertos devem ser disponibilizados para aumentar a participação política dos jovens; deve ser dado um maior apoio às ‘start-ups’, especialmente àquelas que facilitam a diversificação moderada da economia de Macau; várias medidas devem ser tomadas para encorajar a integração dos jovens na Grande Baía, por exemplo, oferecendo um tratamento mais favorável, permitindo conexões entre fronteiras em empregos, habitação, vida, entre outros.