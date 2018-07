IC convida grupos artísticos a participar na Parada Internacional

O Instituto Cultural (IC) anunciou que a “Parada Internacional de Macau” deste ano se vai realizar no dia 16 de Dezembro, entre as 15 e as 19 horas. Assim, o organismo convida todos os grupos artísticos, escolas e instituições a apresentarem as suas candidaturas para participarem no desfile.

Os grupos interessados podem participar na parada em duas modalidades: “Grupo Temático da Parada”, que visa demonstrar a integração da cultura chinesa e elementos da cultura dos países de língua portuguesa, que poderão ser lendas ou do folclore desses países, podendo os candidatos seleccionar um dos temas indicados pela organização ou os seus próprios temas; ou “Grupos Artísticos da Parada”, na qual os grupos artísticos podem apresentar desfiles com tema livre de acordo com as suas próprias características. Este ano serão também atribuídos prémios aos melhores participantes, incluindo os prémios “Tema Excepcional”, “Melhor Traje”, “Mais Criativo”, “Mais Energético”, “Rei da Parada”, “Rainha da Parada” e “Maior Popularidade”.

A “Parada Internacional de Macau 2018” celebra este ano o 19.º aniversário da transferência da Administração de Macau para a China. Este ano, o trajecto do desfile será igual ao do ano passado, com início nas Ruínas de S. Paulo e com fim na Praça do Lago Sai Van. A Parada Internacional de Macau “proporciona anualmente aos grupos artísticos locais uma plataforma para a apresentação de espectáculos e uma oportunidade para estes darem largas à sua criatividade”, refere o IC, acrescentando que o objectivo é promover e desenvolver a diversificação das indústrias culturais de Macau e criar oportunidades para os artistas locais observarem e interagirem com grupos performativos internacionais.