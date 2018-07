Feira de Produtos e Exposição de Franquia reúnem mais de 500 empresas este fim-de-semana

Mais de 500 empresas vão estar em exposição este fim-de-semana, no Venetian, na Feira de Produtos de Marca de Guangdong e Macau e na Exposição de Franquia de Macau. No total, foram investidos mais de 21 milhões de patacas nos dois eventos.

Catarina Vila Nova

A Feira de Produtos de Marca de Guangdong e Macau e a Exposição de Franquia de Macau decorrem este fim-de-semana no Venetian com mais de 500 empresas em exposição. Naquela que será a 10ª edição de ambos os eventos foram investidos 21,5 milhões de patacas – 8,5 milhões para a feira a 13 milhões para a exposição. Este ano, a Feira de Produtos de Marca conta com uma área de exposição do distrito de Congjiang, da província de Guizhou, para apoiar o combate à pobreza daquela zona, explicou ontem Sam Lei, vogal executivo do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), em conferência de imprensa.

Para além da presença de representantes da Indonésia e do Myanmar, à semelhança de edições anteriores, este ano, na Feira de Produtos de Marca estarão também em exposição empresas da Malásia, anunciou Sam Lei. Naquela que é a 10ª edição do evento foi também criada uma zona dedicada ao distrito de Congjiang, da província de Guizhou, “aproveitando a plataforma da feira para apoiar o distrito de Congjiang no combate e eliminação da pobreza”, explicou o vogal executivo do IPIM. Adicionalmente foi também criada uma área dedicada ao empreendedorismo juvenil, “proporcionando uma plataforma para os jovens empresários exibirem os seus produtos”, e, pela primeira vez, será introduzida a tecnologia de realidade virtual.

A Exposição de Franquia de Macau volta novamente a ser organizada sob o tema “Expansão Contínua de Marcas – Novas Oportunidades de Negócio à Vista”, contando este ano com mais de 150 expositores provenientes do interior da China, República Checa, Japão, Paquistão, Filipinas, Portugal e Vietname. As empresas estão relacionadas com as indústrias da alimentação, vendas a retalho, agências representativas de marcas e serviços de consultoria.

No primeiro dia da exposição será realizada a cerimónia de entrega de prémios de “Marcas Excelentes de Franquia de Macau”, bem como o fórum e cerimónia de entrega de prémios de excelência de franquia da China. O evento “Startup Launchpad” irá decorrer no terceiro dia da Exposição de Franquia, contando com a participação de vários empresários para uma troca de experiências com os participantes, “por forma a proporcionar informação de relevo a entidades interessadas em lançar ou expandir os seus negócios”, explicou Sam Lei.

Segundo números ontem avançados por Huang Yongguang, vice-director do Departamento de Comércio da Província de Guangdong, no ano passado, o valor total do comércio de importação e exportação entre Guangdong e Macau atingiu 2,29 mil milhões de dólares norte-americanos. No total, existem actualmente 752 projectos de investimento directo de Macau em Guangdong, com um valor contratual de capitais do exterior de 5,98 mil milhões de dólares norte-americanos.